"Rolnik szuka żony 9": Tomasz R. pożegnał kolejną z dziewczyn: "Czuję ulgę"

Adam czy Tomasz? Który kandydat skradł serce Kamili z "Rolnik szuka żony"? Wszystko wskazuje na to, że piękna rolniczka już wie, z kim będzie chciała spróbować stworzyć szczęśliwy związek! W ostatnim odcinku hitu TVP doszło do kolejnych randek i poważnych rozmów Kamili z kandydatami, a dzień przed ostatecznym wyborem panowie mieli okazję poznać rodzinę rolniczki. Sprawdźcie, co dokładnie wydarzyło się w "Rolnik szuka żony"! Kamila z "Rolnik szuka żony" wybierze Tomasza? W najnowszym odcinku "Rolnik szuka żony" Kamila wspominała trudną rozmowę z Jankiem, którego ostatecznie odesłała do domu. Rolniczka przed kamerą przyznała, że jej zdaniem podjęła dobrą decyzję. Po decyzji wczoraj wieczorem, ja czułam ulgę. Tak przede wszystkim ustaliliśmy, że jeżeli będę czuła, że z tego może nic nie wyjść to to powiemy sobie. Jestem dzisiejszego dnia bardzo ciekawa, jak będzie się nam toczyła rozmowa (...) myślę, że to będzie kluczowy dzień, bardzo decyzyjny - wyznała Kamila. Nowy dzień Kamila rozpoczęła od randki z Adamem. Kamila i Adam wybrali się na wycieczkę rowerową i piknik. I chociaż rolniczka przyznała, że zauważyła zmianę w zachowaniu Adama, to wciąż nie wie, czy chciałaby z nim być. On jest bystry, czasami myślę, czy nie za bystry, czy nie jest za bardzo rozpędzony (...) Ja nie wiem po prostu, czy to mnie przyciąga, czy to mnie odpycha. Jeszcze to tak sobie obserwuje - powiedziała przed kamerą rolniczka . Adam z kolei nie ukrywał, że chciałby być tym jedynym dla Kamili. Chciałbym być jej najlepszym przyjacielem, facetem, chciałbym dać jej miłość, żeby dostała to na co zasługuje - mówił Adam. Kamila cały czas zastanawiała się, kogo powinna wybrać. - Ja jutro mam wybór, wy jesteście...