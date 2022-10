Za nami kolejny odcinek "Rolnik szuka żony" i kolejne spotkania rolników ze swoimi kandydatkami. Największe emocje wśród widzów wzbudził wątek Mateusza, który pożegnał już jedną z dziewczyn, by móc skupić się na dwóch pozostałych. Jednak po niedzielnym odcinku widzowie są pewni, że uczestnik nie nawiążę głębszej relacji z żadną z nich. Wszystko przez brak komunikacji...

Widzowie dosadnie o zachowaniu Mateusza z "Rolnik szuka żony"

Nie da się ukryć, że to właśnie Mateusz wydaje się być najmniej zadowolony ze swojej sytuacji w show. Już jakiś czas temu sugerował, że jest nieco zawiedziony zachowaniem swoich kandydatek, dlatego postanowił odesłać do domu Zuzę. Swoją uwagę w ostatnim odcinku poświęcał więc Martynie i Karolinie. Wyraźnie jednak widać było, że podczas wspólnego spędzania czasu dziewczyn z Mateuszem z "Rolnik szuka żony 9" brakuje jakiejkolwiek energii. Najbardziej kuriozalna była sytuacja podczas wspólnego gotowania - panowała wręcz grobowa cisza, którą fani porównywali do grilla u Stasia z 8. edycji "Rolnik szuka żony":

Przy tych plackach to nawet ja się czułam niezręcznie w takiej ciszy Przez tę ciszę podczas smażenia placków, myślałam, że telewizor mi się popsuł, bo tacy zastygnięci..

Myślałam że Stanisław przebił wszystko jednak myliłam się.

Mateusz się zachowuje jakby za karę był w programie - piszą widzowie na Facebooku show.

TVP

Niektórzy zaś ostro komentują zachowanie samego Mateusza, zwłaszcza jego umiejętności komunikacyjne (a właściwie ich brak) oraz hipokryzję:

Czy tylko ja nie rozumiem o czym on gada? Tak od rzeczy

Co za bełkot... I hipokryzja. Nie jest prawdą, że wspólnie podjęli decyzję, tylko on od razu zaskoczył dziewczynę, mówiąc, że chce, aby opuściła program. Zakłamany, zakompleksiony filozof, dziwny typ, z wielkim ego i mniemaniem o sobie

Z reguły nie oceniam, ale jeśli czegoś za dużo, to tutaj filozofowania i analizowania. Jak tak dalej pójdzie, to w sumie wszystkie wyjadą

Ten chłopak cały czas sprawia wrażenie rekrutera/ egzaminatora. Nie idzie się przy nim wyluzować i otworzyć. Wytwarza stresująca atmosferę...dziewczyny uciekajcie

Niektórzy jednak bronią rolnika:

a ja myślę, że Mateusz to spoko chłopak tylko potrzebuje pomocy specjalisty, który podpowie mu troszkę jak powinna przebiegać prawidłowa komunikacja z płcią przeciwną. Jeżeli komunikacja leży to nie ma szans na udany związek, a co dopiero maleństwo...

Co sądzicie?

SCREEN/ROLNIK SZUKA ŻONY TVP

Czy Mateusz w kolejnych odcinkach "Rolnik szuka żony" rozwinie relację z którąś z dziewczyn czy jednak pożegna następną?

Nowy odcinek "Rolnik szuka żony 9" wyjątkowo we wtorek, 1 listopada!

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Kandydatki Tomasza R. zalały się łzami! Jedna sama opuściła program