"Rolnik szuka żony" 8: Teresa wbija szpilę Stanisławowi?! Pokazała wymowne zdjęcie...

Teresa z "Rolnik szuka żony" do niedawna nie publikowała w mediach społecznościowych zdjęć dotyczących programu. Teraz to się zmieniło! Niedawno kandydatka rolnika żartowała z grilla, który odbył się zamiast spotkania rodzinnego, a teraz nawiązała do tego, że Stanisław w programie jest mało rozmowny. Jak wiadomo milczące randki rolnika spotkały się w sieci z ogromną krytyką - a jak to ocenia Teresa? Opublikowała zaskakujący wpis...

Teresa z "Rolnik szuka żony" nawiązuje wymowną grafiką do Stanisławowa?

Stanisław z "Rolnik szuka żony" jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników 8. edycji. Rolnik w mediach społecznościowych sprawia wrażenie uśmiechniętego i sympatycznego, tymczasem w "Rolnik szuka żony" prezentuje się zupełnie inaczej. Przede wszystkim mało mówi, przez co podczas jego randek z kandydatkami panuje wręcz "grobowa atmosfera".

Tymczasem Teresa opublikowała w relacji na Instastory wymowne zdjęcie i podkreśla, jak ważna jest rozmowa, szczególnie w relacjach:

Rozmowa. Łagodzi podrażnienia. Przywraca uczucie komfortu, nie tworząc efektu maski. - czytamy na grafice opublikowanej przez Teresę.

Nie sposób nie odnieść tej grafiki do tego, co dzieje się w programie. Ostatni grill, na którym Stanisław zamienił jedynie kilka zdań ze swoimi kandydatkami był szeroko komentowany w sieci, a Ola przed kamerą wyznała wprost, że jest już "zmęczona psychicznie" całą sytuacją i z chęcią wyjechałaby do domu. Teraz Teresa podkreśla, jak ważna jest rozmowa podczas tworzenia relacji...

Instagram / tesijka

Stanisław jako jedyny z uczestników "Rolnik szuka żony" do tej pory nie wybrał żadnej ze swoich kandydatek i ma zrobić to do dopiero w odcinku z rewizytami. Jak sądzicie, kogo wybierze?