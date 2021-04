"Rolnik szuka żony 8": Oto wszyscy uczestnicy nowej edycji! Kto otrzyma najwięcej listów? 

Poznaliśmy wszystkich uczestników ósmej edycji "Rolnik szuka żony"! Kto otrzyma najwięcej listów i znajdzie się w finałowej piątce? O tym przekonamy się dopiero we wrześniu! Tymczasem czas poznać bliżej bohaterów hitowego show TVP 1, którzy szukają miłości i są gotowi na wielkie zmiany w swoim życiu. Wśród nich piękna Kamila, Emil, którego poznaliśmy w poprzedniej edycji oraz silna i niezależna Elżbieta! Kto z nich ma największe szanse?

Oto wizytówki uczestników nowej, ósmej edycji "Rolnik szuka żony". Jak wysyłać listy?

Jako pierwszy został zaprezentowany 26-letni Stanisław z Wielkopolski. Chce rozwijać gospodarstwo, liczące już 300 hektarów i jest nastawione na produkcję warzyw, pszenicy oraz kukurydzy. W wolnym czasie aktywnie spędza czas, jego największą pasją jest lotnictwo. Szuka kobiety wrażliwej, empatycznej, najlepiej z "czystą kartą", bez dzieci. Więcej o Stanisławie - tutaj!

mat. prasowe TVP

Chcesz napisać do Stanisława? Zarejestruj się na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres: skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121, z dopiskiem STANISŁAW.

mat. prasowe TVP

Potem przyszedł czas na przedstawienie Kamila. Mężczyzna ma 23 lata, prowadzi 60-cio hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w uprawie traw nasiennych kwalifikowanych oraz zbóż. Ma także małe stadko bydła rasy Limousine, które planuje powiększać. Ukończył szkołę górniczą, ale miłość do ziemi, którą zaszczepił w nim dziadek, sprawiła, że wrócił do rodzinnego domu i wsiadł do ciągnika. Oprócz rolnictwa, które jest jego ogromną pasją, interesuje się zabytkowymi motocyklami. Ma 180 cm wzrostu, stara się ćwiczyć i dbać o siebie, a za swoją mocną stronę uważa sumienność i to, że szybko uczy się nowych rzeczy. Jest religijny i wierzący, szuka kobiety bez dzieci:

Wolałbym, żeby nie pisały do mnie panie z dziećmi, bo sam nie mam. [...] Jestem katolikiem, jestem praktykujący, chciałbym wziąć slub kościelny.

mat. prasowe TVP

Chcesz napisać do Kamila? Zarejestruj się na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres: skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121, z dopiskiem KAMIL.

mat. prasowe TVP

Następną kandydatką została 56-letnia Elżbieta z województwa świętokrzyskiego. Prowadzi ekologiczną plantację truskawek, uwielbia pracę w ogrodzie, a do roślin ma naprawdę dobrą rękę. Jest kobietą niezależną, odważną, której największą siłą i radością są dzieci. Dwoje z nich założyło już swoje rodziny, natomiast najmłodsza córka, Wiktoria, studiuje i bardzo wspiera mamę w podejmowanych przez nią decyzjach. Elżbieta ma 164 cm wzrostu, niebieskie oczy, a jej niewątpliwą zaletą jest to, że akceptuje siebie w 100%

Ja nie marzę o księciu na białym koniu. Chciałabym mężczyzną twardo stąpającego po ziemi, ale żeby potrafił przynieść kwiaty, podejść, przytulić, pocałować, powiedzieć: "dobrze że jesteś" - mówi Elżbieta.

Ma za sobą trudny rozwód:

Tuż przed 50. się rozwieść, to też trzeba postawić na swoim. Nie jedna kobieta ze wsi odważyłaby się, ale ja chciałam żyć spokojnie, żyć dla siebie. Boję się zaufać. Dwa razy zostałam skrzywdzona i to bardzo boleśnie.

Wysoki, szpakowaty dżentelmen to mężczyzna, który mógłby zwrócić jej uwagę. Chciałaby, aby potrafił cieszyć się razem z nią z drobnych rzeczy, aby obdarzył ją uczuciem i pozwolił wreszcie poczuć się bezpieczną.

Ja lubię osoby wesołe, wnoszące radość w życie, bo smutku już wystarczy.

mat. prasowe TVP

Chcesz napisać do Elżbiety? Zarejestruj się na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres: skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121, z dopiskiem ELŻBIETA.

mat. prasowe TVP

Kolejny uczestnik to Maciej, który ma 33 lata i prowadzi gospodarstwo na Mazowszu, specjalizujące się w hodowli bydła. Najmłodszy z rodzeństwa, praktycznie od zawsze zaangażowany w pomoc rodzicom. Jakiś czas spędził w wojsku, ale zrezygnował z dalszej kariery, wrócił do rodzinnego domu i zajął się ziemią. Część gospodarstwa zaaranżował pod hodowlę ptactwa kolorowego – bażantów, pawi i gołębi. Maciej to postawny blondyn o zielonych oczach i wzroście 190 cm. Zawsze uśmiechnięty, otwarty, lubiący nawiązywać nowe znajomości. Ma 5-letniego syna Wiktora i trzy poważne związki za sobą. Chce założyć rodzinę i mieć kolejne dzieci. Nie będzie mu więc przeszkadzać kobieta z dzieckiem:

Nie będę mieć problemu, czy to będzie panna czy panna z dzieckiem. Wiek? 28-35 lat. Może to być szczupła brunetka, może być szczupła blondynka, naturalna. Ważne, żeby nie paliła. Zwracam szczególną uwagę na tatuaże u kobiet, nie akceptuję tego, chyba, że w niewidocznym miejscu. - mówi Maciej.

Maciej zaznacza jasno, że wolałby, że jego partnerka zajęła się domem, kiedy on będzie na niego zarabiać.

mat. prasowe TVP

Chcesz wysłać list do Macieja? Zarejestruj się na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres: skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121, z dopiskiem MACIEJ.

mat. prasowe TVP

Miłości w programie szuka również 55-letni Krzysztof, czyli "chłop z Mazur". Na swoim gospodarstwie zajmuje się hodowlą bydła mięsnego, ma też kury, kaczki i konia, a dodatkowo prowadzi działalność agroturystyczną. Jest po rozwodzie, ma trójkę dzieci i czuje, że jeszcze tak wiele mógłby zaoferować drugiej osobie. Postanowił wziąć sprawy w swoje ręce - zawalczyć, bo samotność dokucza mu coraz bardziej. Nie lubi wracać do pustego domu po dniu ciężkiej pracy:

Brak mi drugiej połówki, która by mnie pokochała, która byłaby szczera, uczciwa.

Ma za sobą bolesne rozstanie:

Strasznie przeżyłem, jak mnie zdradziła, raz przebaczyłem, drugi, ale potem zakończyłem temat.

Jakiej kobiety szuka?

Niech piszą takie, które lubią aktywnie spędzać czas, żeby chciała mi pomóc przy gospodarstwie. Lubię kobiece kształty. Chuda nie, przy kości dziewczyna - mówi szczerze Krzysiek.

mat. prasowe TVP

Chcesz napisać do Krzysztofa? Zarejestruj się na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres: skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121, z dopiskiem KRZYSZTOF.

mat. prasowe TVP

Czy 28-letnia Kamila, producentka pieczarek, również znajdzie partnera? Piękna rolniczka ma 168 cm wzrostu, blond włosy i zielone oczy i szuka mężczyzny oczywiście... wyższego - to jeden z jej warunków. Lubi postawić na swoim, zawsze mówi to, co myśli, potrafi szybko podejmować decyzje i posiada umiejętność dobrej organizacji czasu. Życiowa optymistka o dobrym sercu, spędzająca wolny czas w gronie przyjaciół. Mężczyzna, którego szuka, to starszy od niej, postawny, wysoki blondyn o szczerym i ładnym uśmiechu. Nie lubi cwaniactwa, popisywania się i nie akceptuje kłamstwa, a jej największym marzeniem jest założenie rodziny. Ostatnie lata poświęciła karierze i pracy, teraz chce to zmienić!

Więcej o Kamili - tutaj.

mat. prasowe TVP

Chcesz napisać do niej list? Zarejestruj się na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres: skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121, z dopiskiem KAMILA.

mat. prasowe TVP

Kolejnym uczestnikiem został 37-letni Łukasz z województwa mazowieckiego, który gospodarstwo prowadzi razem z rodzicami. Zajmują się hodowlą bydła mięsnego opasowego, a do jego obowiązków należy głównie produkcja wędlin. Ze swojej pracy czerpie ogromną satysfakcję, a największą radość sprawiają mu pochwały dotyczące jego wyrobów. Ma córkę, 10-letnią Jagodę. Po nieudanym małżeństwie i rozwodzie, potrzebował czasu, aby wszystko sobie poukładać.

To była pierwsza poważna miłość, od prawie roku jestem rozwodnikiem. Nie dało się tego skleić. W moim życiu najważniejszą osobą jest i będzie Jagoda, moja córka. Zawsze była na 1 miejscu i zawsze zostanie. - mówi Łukasz.

Obecnie czuje, że nadszedł moment, aby pomyśleć o sobie, aby wpuścić kogoś wyjątkowego do swojego świata. Łukasz ma 175 cm wzrostu, piwne oczy i ciemne włosy. Przyznaje, że jest wrażliwy i religijny.

Chciałabym, żeby partnerka też wierzyła w Boga

Mimo, że życie zdążyło już boleśnie go doświadczyć, zawsze stara się patrzeć w przyszłość z optymizmem. Szuka kobiety szczerej, towarzyskiej, z ogromnym poczuciem humoru. Przeszłość wybranki nie ma dla niego dużego znaczenia. Dziewczyna może zarówno być po rozwodzie, jak i mieć już dzieci z poprzednich związków. Preferuje kobiety szczupłe, niższe od siebie, a przyciągnąć go może piękny uśmiech.

mat. prasowe TVP

Chcesz napisać list do Łukasza? Zarejestruj się na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres: skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121, z dopiskiem ŁUKASZ.

mat. prasowe TVP

Ostatni uczestnik to Emil, który wziął już udział w poprzedniej edycji show jako kandydat Magdy Bator (obecnie spodziewającej się dziecka). Ma 31 lat, pochodzi z Mazur i zajmuje się hodowlą krów mlecznych, uprawą kukurydzy, posiada także własną pasiekę. Jest człowiekiem wielu pasji – jeździ na motorze, rolkach, aktywnie działa także w zespole ludowym – tańczy i śpiewa. Życie nie było dla niego łaskawe - dwa lata temu rozwiódł się i dość mocno przeżył to rozstanie. Szuka kogoś, kto pokocha wieś, kobiety, która będzie jego przyjaciółką, matką jego dzieci, z którą będzie mógł obejrzeć dobry film, ale także sprzeczać się i godzić. Marzy o prawdziwej rodzinie, ognisku domowym, o stabilizacji, wzajemnym szacunku i poczuciu spełnienia. Związek jest dla niego sztuką kompromisów, a podstawą wspólne wartości i wzajemne wsparcie w ciężkich momentach.

Więcej o Emilu - tutaj.

mat. prasowe TVP

Chcesz napisać do Emila? Zarejestruj się na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres: skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121, z dopiskiem EMIL.

mat. prasowe TVP

Pamiętajcie, listy do rolników można wysyłać do 17 maja!