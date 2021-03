"Rolnik szuka żony 8". Jeden z rolników, który zgłosił się do programu, wystąpił już poprzedniej edycji! Pamiętacie go?

Jeden z rolników, których możemy zobaczyć w zwiastunie zerowego odcinka ósmej edycji "Rolnik szuka żony" wystąpił w poprzedniej edycji programu. Internauci zauważyli, że mężczyzna, który teraz poszukuje miłości, w siódmej edycji napisał list do Magdy! Pamiętacie Emila? Spójrzcie tylko na zwiastun i na jego zdjęcie z siódmej edycji hitu TVP1. Czy teraz znajdzie swoją drugą połówkę?

Już w Wielkanoc Telewizyjna Jedynka wyemituje zerowy odcinek ósmej odsłony "Rolnik szuka żony". W najbliższą niedzielę poznamy rolników i rolniczki, którzy chcą znaleźć miłość- pięć osób z największą liczbą listów trafi do programu. W sieci pojawił się już zwiastun zerowego odcinka w którym wystąpili rolnicy, którzy chcą wziąć udział w hicie TVP. Fani zauważyli, że jeden z rolników już kiedyś pojawił się w pogramie!

- Jeden uczestnik byl kandydatem Magdy z 7 edycji

- Też to zauważyłam. W sumie mało go poznaliśmy w programie.

- Też to zauważyłam, że jeden z uczestników z wizytówek, to kandydat rolniczki Magdy z ostatniej edycji 😱🤭

- Już wiem skąd mi też się wydawało, że to znajoma twarz... Pan kandydat, super 😉- komentują internauci.