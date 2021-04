Pierwszym uczestnikiem ósmej edycji "Rolnik szuka żony" został 26-letni Stanisław! Młody mężczyzna zaprezentował swoją wizytówkę w pilotażowym odcinku show TVP 1 i już śmiało można stwierdzić, że padnie rekord listów! Jakiej kobiety szuka? Jak mieszka? Poznajcie bliżej Stanisława z ósmej edycji "Rolnik szuka żony"!

Stanisław ma 26 lat, pochodzi z Wielkopolski, gdzie ma gospodarstwo, liczące już 300 hektarów, nastawione na produkcję warzyw, pszenicy oraz kukurydzy. Ma jasno sprecyzowane plany na swoją zawodową przyszłość. Jest mężczyzną bardzo pracowitym, zdyscyplinowanym, który dużo od siebie wymaga. Ma 195 wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy. Jego pasją jest lotnictwo, a czas wolny spędza bardzo aktywnie. Z poprzednią partnerką był zaręczony, ale niestety ich relacja nie przetrwała. Nie żałuje jednak tego:

Nie, na tamtą chwilę była to dobra decyzja, czas pokazał, że nie dogadujemy się do końca. Jeszcze bardziej się utwierdziłem w przekonaniu czego chcę i czego szukam - powiedział Stanisław.

Stanisław, co ważne, nie wyobraża sobie zmiany miejsca zamieszkania, chciałby poznać dziewczynę, która to zaakceptuje. Dodaje jednak, że jego partnerka powinna mieć swoją pracę i być niezależna:

Oczekuję dojrzałości. Nie wymagam do końca, żeby ta kobieta prowadziła to gospodarstwo ze mną. Nawet lepiej, gdyby miała jakieś swoje zajęcia, ja idę do swojej pracy, ona do swojej.