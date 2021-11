"Rolnik szuka żony 8": Łzy Izy i zachowanie Kamila mocno poruszyły widzów!

Internauci krytykują Macieja z "Rolnik szuka żony"! Po ostatnim odcinku programu w sieci zawrzało. Fanom nie spodobało się zachowanie rolnika, który wciąż nie może znaleźć czasu na spotkania z Iloną. Niestety, zdecydowana większość widzów uważa, że Maciej nie robi zbyt wiele, żeby stworzyć szczęśliwy związek ze swoją kandydatką. Spójrzcie tylko na te komentarze! Fani krytykują Macieja z "Rolnik szuka żony" W minioną niedzielę, 6 grudnia, fani mogli zobaczyć przedostatni odcinek najnowszej edycji "Rolnik szuka żony". Rolnicy, którzy zdecydowali się na kontynuowanie znajomości z jedną ze swoich kandydatek spędzili z nimi więcej czasu i wybrali się na romantyczne randki. Niestety, w ostatnim odcinku okazało się, że po rewizycie Maciej i Ilona nie spotkali się poza kamerami. Rolnik tłumaczył, że ze względu na obowiązki na gospodarstwie nie ma czasu na randki- zapewniał jednak, że postara się to zmienić i poświęcać Ilonie więcej czasu. Niestety, sama Ilona przyznała, że w wielu sprawach różni się z Maciejem. Podczas gdy Ilona mówiła m.in. że chciałaby w przyszłości wyjeżdżać gdzieś z dziećmi, to rolnik tłumaczył, że dzieci mogą same wyjeżdżać do babci i dziadka. Internauci są oburzeni zachowaniem Macieja! - Ojjj z tego nic nie będzie. Widać na kilometr... ciężki charakter ma ten pan...przed kamerami ładnie pięknie ale rzeczywistość pewnie inna... tłumaczy się brakiem czasu. Gdyby temu panu zalezało w 100% to by znalazł czas . A nie ciągłe wymówki - Ale on jest nieszczery niestety.... 😕 Ale dobrze, że ona to widzi i nie kompromituje się tym, że jej zależy na nim za wszelką cenę. Brawo dla niej 😃 - Szczerze mówiąc nie widzę tego. Mało zaangażowania widzę i jakiś brak entuzjazmu. Tak sztywno i sztucznie jakoś. Jakby na...