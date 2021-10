Internauci bardzo ostro skrytykowali Agnieszkę z programu "Rolnik szuka żony"! Fani ocenili zachowanie byłej kandydatki Dawida, która podjęła decyzję o rezygnacji z programu. Dostało się również drugiej kandydatce rolnika, Magdalenie! Po ostatnim odcinku hitu TVP w sieci zawrzało. Zobaczcie, jak internauci zareagowali na zaskakujące wydarzenia w "Rolnik szuka żony"! Internauci krytykują byłą kandydatkę Dawida Kolejny odcinek programu "Rolnik szuka żony" już za nami. W minioną niedzielę rolnicy i rolniczka z siódmej edycji show mieli okazję poznać bliżej swoich kandydatów. Niestety, jak już wiemy, jedna z kandydatek Dawida doprowadziła go do łez i postanowiła, że odchodzi z programu. Po moich obserwacjach ostatnich, w trakcie wieczoru bez kamer, podjęłam decyzję o odejściu z programu - wyznała Agnieszka. Liczyłam, że będziesz bardziej dojrzałym facetem. Poza kamerami tego nie ma! Nie chcę ci robić złudnych nadziei - dodała. Dawid uszanował decyzję Agnieszki, ale ze łzami w oczach przyznał, że chciał ją bliżej poznać. Co ciekawe, decyzja Agnieszki o rezygnacji z programu bardzo wstrząsnęła inną kandydatką rolnika, Magdaleną. Kobieta płakała i przyznała, że ona chyba również wróci do domu... Takie zachowanie Agnieszki i Magdy zszokowało widzów! Na Facebooku pojawiło się sporo krytycznych komentarzy. - Szkoda chłopaka 🙁 Zajęła miejsce innej dziewczynie która chciałaby go poznać albo i nawet zostać jego żoną. - zniszczyły chłopakowi szansę, jaką dawał mu program. - Te dwie to chyba dla siebie przyjechały ...ona też pojedzie do domu a Martyna widać że chce poznać Dawida brawa dla niej - Aga wyjeżdża, Magda zostaje i płacze za Agą.. domowe przedszkole.. kto poważnie podchodzący do życia się...