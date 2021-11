Tego nie spodziewał się chyba nikt! Chociaż od kilku tygodni niektórzy internauci informują, że po zakończeniu show "Rolnik szuka żony" Seweryn i Marlena zakończyli swoją znajomość, to większość fanów miała nadzieję, że to jedynie plotki, a miłość między rolnikiem a jego kandydatką kwitnie. Niestety, teraz w mediach pojawiły się informacje, które potwierdzają, że Seweryn jest w szczęśliwym związku, ale wcale nie z Marleną, którą poznał w programie "Rolnik szuka żony"! Kim jest jego wybranka? Widzowie zobaczą ją w finale show TVP? Z kim spotyka się Seweryn z "Rolnika"? Seweryn od samego początku szóstej edycji "Rolnik szuka żony" był uznawany za jednego z najsympatyczniejszych uczestników show. Fani programu kibicowali mu, kiedy podczas pierwszego spotkania ze swoimi kandydatkami zauroczył się piękną Marleną. Wydawało się, że to właśnie Marlena jest faworytką Seweryna. Jej największą konkurentką była Diana, która również spodobała się rolnikowi. Niestety, Diana zakończyła swoją przygodę z programem po tym, jak odkryła, że Seweryn ją oszukuje- rolnik kłamał, że nie miał żadnego kontaktu z Marleną przed przyjazdem do jego domu. Internauci byli oburzeni zachowaniem Seweryna i ostro go krytykowali. Pod koniec programu na gospodarstwie Seweryna została już tylko Marlena i wszystko wskazywało na to, że zakochani będą razem. Niestety, szybko pojawiły się plotki, że para już się rozstała. Teraz potwierdza to "Super Express"! Dziennik poinformował, że Seweryn rzeczywiście nie jest już z Marleną, a jego serce jest zajęte przez kobietę, którą poznał przez wspólnych znajomych. Partnerka rolnika pochodzi ponoć z miejscowości położonej 30 km od Chwalimia, gdzie znajduje się jego gospodarstwo agroturystyczne. Według doniesień "SE"...