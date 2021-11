"Rolnik szuka żony" 8: Internauta zapytał Justynę o jej samochód. Jest jest własnością? Odpowiedziała!

Justyna z "Rolnik szuka żony" 8 od początku była najbardziej kontrowersyjną kandydatką Kamila. Od początku nie ukrywała, że nie do końca ma takie same priorytety jak rolnik, ale mimo to, to właśnie ona była faworytką Kamila. W 6. odcinku Justyna sama zrezygnowała z dalszego pobytu w gospodarstwie rolnika i bez ogródek wyznała, że nie odnajduje się na wsi. W sieci pojawiły się krytyczne komentarze i niektórzy pisali wprost, że 26-latka chciała jedynie pojawić się w telewizji, a także komentowali jej sportowy wóz. Justyna jest jego właścicielką?

Justyna z "Rolnik szuka żony" 8 o samochodzie

Justyna z "Rolnik szuka żony" 8 była jedną z trzech kandydatek Kamila i jako pierwsza dobrowolnie opuściła gospodarstwo rolnika. 26-latka miała naprawdę mocne wejście, kiedy przyjechała do rolnika amerykańskim sportowym wozem. Dodge Challenger zrobił na widzach ogromne wrażenie i wyraźnie widać było, że spodobał się też Kamilowi. Niestety, po wielkim wejściu Justyna szybko traciła poparcie widzów, kiedy po raz kolejny pokazywała, że zupełnie nie odnajduje się na wsi. Pod wpisami dotyczącymi Kamila pojawiały się krytyczne komentarze na temat 26-latki, a niektórzy internauci zastanawaiali się, czy sportowe auto faktycznie należy do dziewczyny!

Przyjechała Zrobila wejście, chłopak już na początku się zauroczył ...teraz ucieka bo wie dobrze,ze on ja wybierze i sie wystraszyła.Ta decyzją wyswiadczyła mu przysluge. Od początku jej na tej wsi nie widziałam. Ona szuka przygód Przyjechała pokazała się pojechała. Widać że jedyne zainteresowanie to ubrać się wystroić pomalować i fura. Przykre.

Tymczasem Justyna z "Rolnik szuka żony" 8 po opuszczeniu programu zdecydowała się na popularne Q&A na Instagramie i odpowiedziała na pytania internautów dotyczące pobytu w gospodarstwie Kamila oraz swojego auta. Potwierdziła ostatecznie, co to za marka i zdradziła najważniejsze parametry! A do kogo faktycznie należy czarny Dodge Challenger?

Internauci poprosili Justynę, aby rozwiała wątpliwości i zdradziła, czy sportowy wóz faktycznie jest jej własnością. Co odpowiedziała kandydatka Kamila? Okazuje się, że Justyna z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na wymijającą odpowiedź i nie potwierdziła, czy wóz jest jej, choć w relacjach na Instastory widać, jak stale nim podróżuje.

Widzowie uważają, że mimo wszystko Justyna pokazała klasę rezygnując z dalszego udziału w programie, skoro miała pewność, że nie nawiąże z Kamilem relacji. Też tak sądzicie?