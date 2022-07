"Rolnik szuka żony 8": Kamila chwali się weselną kreacją. Trudno oderwać wzrok

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories opublikowała kilka zdjęć z wesela swoich bliskich. Rolniczka w seksownej mini zachwyciła swoim wyglądem, ale to jej mąż skradł show! Paweł Borysewicz na imprezie zaprezentował się w naprawdę odważnej stylizacji. Musicie zobaczyć zdjęcia Małgosi i Pawła Borysewiczów z wesela! Podoba się Wam look pary? Małgosia Borysewicz pokazała zdjęcia z wesela Małgosia i Paweł Borysewiczowie to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par, które poznały się w programie "Rolnik szuka żony". Zakochani wzięli udział w czwartej edycji randkowego hitu TVP i to właśnie na oczach widzów narodziło się międzymi nimi prawdziwe uczucie. Małgosia i Paweł we wrześniu 2018 roku wzięli ślub, a dziś tworzą szczęśliwą rodzinę z dwójką dzieci. Małgosia Borysewicz ma spore grono fanów, którzy cały czas mocno jej kibicują i obserwują jej życie za pośrednictwem Instagrama. Małgosia na swoim profilu chętnie pokazuje, jak wygląda jej życie i często publikuje zdjęcia ze swoją rodziną. Teraz fani rolniczki dowiedzieli się, że w miniony piątek bawiła się z mężem na weselu u swoich bliskich. Małgosia Borysewicz na weselu zaprezentowała się w prześwitującej krótkiej sukience w beżowym kolorze. Look rolniczki uzupełniły jasne sandałki na wysokiej szpilce i torebka w kolorze sukienki. Rolniczka wyglądała świetnie, ale musimy przyznać, że tym razem to jej mąż skradł show! Paweł Borysewicz pokazał się w czarnych wąskich spodniach, które zestawił z elegancką białą koszulą i naprawdę odważną marynarką w duże kwiaty. Podoba się Wam look pary? Zagłosujcie w naszej sondzie! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Agnieszka Filochowska urodziła. Zdradziła płeć i...