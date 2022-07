Wioleta Boćwińska to uczestniczka szóstej edycji "Rolnik szuka żony". Zgłosiła się od programu, aby zawalczyć o serce Adriana, jednak prawdziwa miłość czekała na nią znacznie bliżej. Niedługo po zakończeniu show pochwaliła się swoim ukochanym. Na wspólnych zdjęciach wydawali się naprawdę szczęśliwi i wygląda na to, że niedługo ich rodzina się... powiększy! Internauci są pewni, że Wiola spodziewa się dziecka i odważyli się na pierwsze gratulacje. Uczestniczka " Rolnik szuka żony " zareagowała! Czy potwierdziła, że niedługo zostanie mamą? Zobacz także: Natalia z "Rolnik szuka żony" jest w ciąży?! Fani już składają pierwsze gratulacje! Wiola z "Rolnik szuka żony" jest w ciąży? Wiola to sympatyczna i skromna uczestniczka szóstej edycji "Rolnik szuka żony". W programie starała się o względy Adriana, jednak jego serce zabiło mocniej do Ilony i są w szczęśliwym związku aż do dzisiaj. Niedawno w mediach pojawiły się spekulacje, jakby ich związek miał przechodzić kryzys, jednak sami zainteresowani od razu zdementowali te plotki. Z kolei Wiola znalazła miłość niedługo po zakończeniu programu. Wygląda na to, że w jej życiu szykują się poważne i piękne zmiany! Wioleta z "Rolnik szuka żony" pokazała jak spędzała sylwestra ze swoim ukochanym. Uczestniczka nie jest zbyt wylewna w sieci, chociaż nieśmiało publikuje zdjęcia ze swoim partnerem na Instagramie. Jak na razie nie zdradziła, jak ma na imię jej wybranek, jednak obserwując to, co dodawała na przestrzeni całego roku można wywnioskować, że jest bardzo szczęśliwa w aktualnym związku. Nowe zdjęcie, które pojawiło się w sieci z okazji sylwestra wywołało spekulacje fanów, na temat tego, że Wiola jest w ciąży. Pod fotką pojawiły się nawet pierwsze gratulacje: Gratulacje !...