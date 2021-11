Aktualnie już po raz ósmy możemy oglądać na antenie TVP1 program "Rolnik szuka żony". Reality show w dalszym ciągu cieszy się ogromną popularnością wśród widzów, a fani nie wyobrażają sobie, aby program mógł zniknąć z telewizji. Czy zatem możemy liczyć na to, że w przyszłym roku zobaczymy kolejną, już dziewiątą odsłonę "Rolnika"? Na oficjalnym Facebooku programu właśnie został przekazany komunikat w tej sprawie! Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8". Stanisław o pobycie dziewczyn: "Czuję zmęczenie fizyczne, ale bardziej psychiczne" "Rolnik szuka żony": Czy będzie 9. edycja programu? Program "Rolnik szuka żony" to od lat jeden z największych hitów Telewizji Polskiej. Show cieszy się ogromną popularnością wśród widzów, a fani chętnie śledzą losy bohaterów programu również po jego zakończeniu! Niektóre pary do dziś mogą liczyć na sympatię i zainteresowanie widzów "Rolnika", mimo iż od ich udziału w show minęło już sporo czasu. Mowa tu między innymi o Ani i Grzegorzu Bardowskich, którzy z powodzeniem prowadzą nie tylko gospodarstwo, ale także rozwijają swoją karierę w mediach społecznościowych. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kamil i Joanna nie ukrywają swojego szczęścia! "Będzie weselisko" wyznała mama rolnika Aktualnie emitowana 8. edycji programu również dostarcza widzom wielu emocji! Co więcej, to właśnie w tej odsłonie show padł rekord listów, który udało się pobić Kamili - do pięknej 28-letniej rolniczki napisało prawie 500 kandydatów ! Jednak pozostali bohaterowie, czyli Stanisław, Elżbieta, Kamil oraz Krzysztof, także dostarczają widzom wielu emocji i trzeba przyznać, że...