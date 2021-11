"Rolnik szuka żony" 8: Bogusia pokazała pierścionek... zaręczynowy? Fani: "Tempo jak na maratonie"

Zbigniew z Rolnik szuka żony 3 to rolnik, który chyba wzbudza najwięcej emocji. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo śmiały w stosunku do kobiet, mówi to co myśli i nie zawsze jest w tym... taktowny. Pierwsza jego kandydatka Łucja wyjechała po tym jak Zbigniew powiedział jej wprost, że woli młodsze. Do tego w sytuacjach stresujących Zbigniew nie najszczęśliwiej dobiera słowa. Kiedy w ostatnim odcinku Rolnik szuka żony 3, Zbigniew zdecydował się wybrać Irenkę, a zrezygnować z Bogusi, powiedział to w ten sposób. Bardzo mało delikatny sposób. Jedną tam wybiorę a jedną niestety.. Irenko wiesz.. Moje serce jest zwrócone ku tobie wiesz i chce spędzić tam wiesz. Ciebie zapraszam wiesz jesteś mi osoba bliską i tak mi serce dyktuje wiesz Bogusiu ale wiesz też jesteś mile widziana i mam dla ciebie tutaj wiesz kwiaty" - usłyszały Irena i Bogusia. Zbigniew często mówi "wiesz tam". Internauci to wychwycili i zaczęły nawet powstawać memy z wizerunkiem Zbyszka. "I ślubuję ci wiesz miłość, wierność i tego tam wiesz...." - piszą Internauci na Facebooku "Rolnik szuka żony". Mem ze Zbigniewem z Rolnik szuka żony 3. Nie wszyscy fani programu polubili Zbyszka. Za to, że głównie ocenia kobiety pod kątem wizualnym i od samego początku faworyzował Irenę z powodu wyglądu. Zbyszek to taki cham, prostak, że sposób w jaki oświadczył swój wybór nie mógł bardziej dobitnie odtrącić Bogusi. Dobrze ze jeszcze języka nie miał na wierzchu. Jest takim gburem gruboskórnym, że nawet wszystkie negatywne komentarze go nie ruszą. - czytamy jedną z ostrych ocen pod adresem Zbigniewa z Rolnik szuka żony 3. Facet erotoman. Wybrał oczami. Ale prawda jest też taka, że bez Zbyszka nie było by tych emocji w programie, teraz jest kolorowo i przynajmniej od razu widać jego wady....