Rewolucja u Elżbiety w "Rolnik szuka żony 8"! Rolniczka w końcu zdecydowała się na szczere rozmowy z kandydatami. Jedna zakończyła się jednak smutno dla Ryszarda - Elżbieta zdecydowała, że mężczyzna musiał opuścić program! Dlaczego? Kto jest teraz jej faworytem? Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Kandydat Elżbiety opuści program. Nie uwierzycie o kogo chodzi! Elżbieta z "Rolnik szuka żony 8" żegna Ryszarda! Niedzielny odcinek "Rolnik szuka żony" u Elżbiety rozpoczął się smutną rozmową z Ryszardem, któremu rolniczka podziękowała za udział w show: Elżbieta: Nie ma co nie pasujemy. Ja myślę, że nie a ty jak myślisz? Ryszard: No myślę, że może coś z tego by się udało Elżbieta: Ty jako taki temperament włoski dużo gadasz, ja dużo gadam, trochę to nam nie wychodzi, tamci muszą milczeć więc Rysiu reguły programu są takie, że muszę Ci podziękować. Ryszard: Dziękuję ci za to, że byłem, że jestem Dla Elżbiety nie była to łatwa decyzja, pojawiły się łzy! Nie wiedziałam jak mu to powiedzieć, bo on tak liczył na to... Popłakałam się aż, nie wiedziałam, że do tego dojdzie. Ta decyzja była słuszna, przykra, bo no fajny facet, ale akurat nie dla mnie. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": U Elżbiety bez randek, za to kolejne prace do wykonania! Jest jeden faworyt Potem Ela zaprosiła na randkę Stasia: Być może będzie tak, że Ela powie: "dziękuję Ci" i zostawi sobie Marka i nie będę miał do niej żalu - mówi Ela. Ich spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze: Ela: Powiedz Stasiu jak ty to widzisz? Stanisław: Ty mi się strasznie podobasz Po Elżbieta powiedziała: Po tej randce masz jeszcze większe szanse, Marek musi się bardzo...