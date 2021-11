Elżbieta z programu "Rolnik szuka żony 5" nie jest chyba zadowolona ze swojego udziału w show. Po obejrzeniu powtórek, które TVP emitowała od początku wakacji kobieta uznała, że wyglądała tam niekorzystnie. Ela zasugerowała nawet na Instagramie, że produkcja być może specjalnie chciała ich oszpecić. Jaka jest prawda? Spytaliśmy o to osobę związaną z programem "Rolnik szuka żony" . Zobaczcie, jak skomentowała zarzuty Elżbiety! Elżbieta z "Rolnik szuka żony 5" ma żal do produkcji? Ela wzięła udział w 5. edycji show TVP1, ponieważ w oko wpadł jej stateczny Jan. Kobieta postanowiła napisać do niego list. Jan zainteresował się jej kandydaturą i zaprosił ją do swojego gospodarstwa wraz z dwoma innymi kobietami. Ostatecznie rolnik zdecydował się na związek z Małgosią. Z kolei Ela i Maria same podjęły decyzję, że chcą opuścić jego gospodarstwo jeszcze przed finałem. Zobacz także: Ale emocje! Wszystko co musisz wiedzieć o zaskakujących zwrotach akcji w finale 5. sezonu "Rolnik szuka żony"! Niedawno TVP emitowała powtórki odcinków z 5. serii. Elżbieta obejrzała je i doszła do zaskakujących wniosków. Okazuje się, że kobiecie nie podobał się sposób, w jaki pokazano ją w show. Chodzi jej głównie o wygląd. Elżbieta postanowiła opublikować na Instagramie porównanie jej zdjęcia z programu oraz tego zrobionego po zakończeniu show. Gdy internauci zaczęli dopytywać, skąd taka różnica, Ela zdecydowała się wyznać, co o tym wszystkim sądzi. Żebyś ty zobaczyła moją reakcję, jak pierwszy raz zobaczyłam się w programie. wszyscy znajomi wydzwaniali z pytaniem, że miałam być w tym programie, a mnie nie widzą więc wytłumaczyłam, że jednak jestem tylko trochę bardzo przefiltrowana przez kamerę. nie obejrzałam wielu odcinków. wiele...