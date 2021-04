"Rolnik szuka żony" 8: Ci uczestnicy z poprzednich edycji programu obserwują Kamilę na Instagramie. Planują napisać listy?

Kamila w zerowym odcinku ósmego sezonu "Rolnik szuka żony" wzbudziła najwięcej emocji. 28-letnia rolniczka coraz częściej jest porównywana nawet do gwiazd Hollywood i czaruje swoim magnetycznym spojrzeniem. Ostatnie lata rolniczka poświęciła pracy, ale teraz poważnie myśli o założeniu rodziny i szuka odpowiedzialnego mężczyzny, który ma podobne priorytety.

Kolejna edycja jeszcze się nie zaczęła, a piękna Kamila na swoim Instagramowym koncie już zdobywa kolejnych obserwatorów, a wśród nich prawdziwe gwiazdy siódmej edycji! Tym rolnikom nie udało się znaleźć tej jedynej wśród listów od kandydatek. Teraz planują sami napisać listy?

Ci uczestnicy z poprzednich edycji "Rolnik szuka żony" obserwują Kamilę na Instagramie. Planują napisać listy?

28-letnia Kamila zdecydowała się szukać miłości w programie "Rolnik szuka żony", a fani programu już sugerują, że otrzyma ona najwięcej listów w historii programu. Do tej pory rekordzistą była Magdalena z 7. edycji, która znalazła miłość i już niebawem zostanie mamą.

Wygląda na to, że Kamila zamierza chronić swoją prywatność i zdecydowała, że jej prywatny profil na Instagramie przynajmniej na razie pozostanie zamknięty. Okazuje się jednak, że stale przybywa jej obserwatorów, a wśród nich pojawił się Mateusz Kisiel!

Listy to jej pewnie ciężarówką przywiozą - napisał Mateusz z 7. edycji programu pod zdjęciem pięknej Kamili.

Fani programu już sugerują Mateuszowi, którzy walczył o serce Magdaleny, aby napisał list do Kamili. Okazuje się, że to nie jedyny uczestnik siódmej edycji "Rolnik szuka żony", który obserwuje rolniczkę na jej instagramowym profilu. Jej życie prywatne śledzi również Dawid Noweta i Maciej Kazek. Czyżby po raz drugi próbowali znaleźć miłość w hicie TVP1? Napiszą listy? Wygląda na to, że nie wszyscy pasują do opisu wymarzonego mężczyzny, jaki Kamila przedstawiła w swojej wizytówce!

Życiowa optymistka o dobrym sercu, spędzająca wolny czas w gronie przyjaciół. Mężczyzna, którego szuka, to starszy od niej, postawny, wysoki blondyn o szczerym i ładnym uśmiechu. Nie lubi cwaniactwa, popisywania się i nie akceptuje kłamstwa, a jej największym marzeniem jest założenie rodziny - czytamy w wizytówce rolniczki.

Sądzicie, ze Kamila faktycznie otrzyma rekordową ilość listów?

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Maciej i Kamila wzbudzili najwięcej emocji! Czym zaskoczyli widzów?

Kamila z "Rolnik szuka żony 8" zrobiła w sieci niezłą furorę.

Nie da się ukryć, że wpadła w oko również kilku uczestnikom poprzednich edycji.

mat. prasowe TVP

Czy Kamila z 8. edycji pobije rekord Magdy, która jak do tej pory otrzymała największą ilość listów w historii "Rolnik szuka żony"?