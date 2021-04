Za nami pilotażowy, tzw. "zerowy" odcinek ósmej edycji "Rolnik szuka żony", w którym poznaliśmy 8 uczestników szukających drugiej połówki. O tym, kogo zobaczymy jesienią w show, zadecydują listy, które można wciąż wysyłać, ale szansę na poznanie miłości swojego życia dostanie tylko pięcioro z nich, z największą ilością listów. Czy wśród nich będą piękna Kamila i Maciej? To oni wzbudzili najwięcej emocji!

Maciej z "Rolnik szuka żony 8" - kogo szuka?

Jasno sprecyzowane warunki co do idealnej kandydatki ma Maciej, 33-letni rolnik z Mazowsza. Chciałby, żeby kobieta nie paliła, nie miała tatuaży, a przede wszystkim, żeby zajęła się domem, kiedy to on będzie pracować na rodzinę. Ma również 5-letniego syna Wiktora.

Co o Macieju piszą widzowie? Niektóre komentarze są dość ostre - widzom nie spodobało się to, że jest aż tak wymagający! Oto wybrane, najłagodniejsze komentarze:

Sam po przejściach ale chciałby wolną, sam pali ale nie palącą..Tatuaze samo zło... Żeby się nie malowała (mógł jeszcze dodać coś o depilacji ) Same wymagania oj oj... Przerost formy na treścią. Szuka ideału, choć sam nim nie jest. Sam ma syna, ale kobieta po rozwodzie z dzieckiem być nie może. Pali papierosy, ale kandydatka ich już palić nie powinna. Choć szczupły nie jest to jednak szuka szczupłej itd. I najlepiej zamknąć w złotej klatce i służ swemu panu. Niezłymi wymaganiami rzuca od początku nawet tatuaże mu przeszkadzają no ale majętny to pewnie przejdzie. Nie będziemy się nudzić z tym panem.

A Wy jak oceniacie Macieja?

Kamila z "Rolnik szuka żony 8" marzy o rodzinie!

Mnóstwo emocji wzbudziła również piękna 28-letnia Kamila, producentka pieczarek! Piękna uczestniczka ma świetną pracę, rozwija karierę ale pragnie rodziny, chciałaby mieć dzieci - dlatego też zgłosiła się do programu. Według internautów jest naprawdę idealna, niektórzy więc dziwią się, że nie ma nikogo!

Super babka ale czy znajdzie tu kogoś, wątpię. Chłopaki boją się takich zaradnych kobiet

Pójdzie na rekord Fajna dziewczyna chyba najładniejsza ze wszystkich które były do tej pory.

piękna kobieta i myślę, że jest sama bo nie spotkała jeszcze osoby która mogłaby skraść jej serce. Życzę jej aby znalazła miłość

Co w tym dziwnego że ładna i sama? Mało takich jest? Dobrze ze nie bierze pierwszego lepszego. Nie można zaniżać oczekiwań dlatego że nikt ich nie spełnia. Warto czekać na tego właściwego

Trzymacie kciuki za Kamilę?