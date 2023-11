Za moment rozpocznie się 6. edycja programu "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy już wszystkich uczestników, którzy zgłosili się do show, aby znaleźć miłość swojego życia. Wśród nich znalazł się także Seweryn. Do tej pory życie go nie rozpieszczało. Rolnik w bardzo młodym wieku stracił rodziców. Seweryn musiał radzić sobie sam, co nie było łatwe.

Reklama

Okazuje się, że jego wyjątkowa historia urzekła wiele kobiet w Polsce. To właśnie Seweryn otrzymał bowiem największą liczbę listów. W rozmowie z Party.pl zdradził, jakie to uczucie. Przy okazji opowiedział nam o kulisach swoich spotkań z kandydatkami. Czy przy którejś z nich mocniej zabiło mu serce? Zobaczcie sami!

Seweryn urzekł widzów swoją wrażliwością i spokojem, który od niego bije mimo trudnych przeżyć

Party.pl

Czy w programie uda mu się znaleźć miłość na całe życie?

Facebook

Reklama

Zobacz także: To rodzinna tragedia sprowadziła Seweryna do "Rolnik szuka żony"! Zobaczcie, co nam powiedział