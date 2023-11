2 z 5

"Rolnik szuka żony": Łukasz i Agata na randce

W 7. odcinku programu "Rolnik szuka żony" Łukasz jako pierwszą porwał na randkę Iwonę. Jednak to spotkanie nie należało do udanych. Dziewczyna od początku wiedziała bowiem, że serce rolnika już dawno jest zajęte, o czym go poinformowała. Łukasz nie zamierzał jej oszukiwać. Mężczyzna podziękował Iwonie za udział w programie i wrócił do domu, gdzie czekała na niego Agata oraz Paulina. Łukasz nie chciał dłużej zwlekać. Rolnik postanowił zaprosić na randkę dziewczynę, do której już dawno czuł miętę. Gdy zobaczył Agatę, oniemiał!

- Nigdy nie widziałem miliona dolarów - krzyknął Łukasz na widok Agaty.

Potem było jeszcze romantyczniej... Zobaczcie kolejny slajd!

