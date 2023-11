1 z 3

Duże emocje w 6. odcinku "Rolnik szuka żony 5"! Po tym jak Łukasz zaprosił Paulinę na żniwa, a pod ich pretekstem właściwie na randkę, miała chyba nadzieję na inny rozwój wypadków. Potem, podczas mycia okien w oborze, straciła humor. Nie umiała ukryć, że jest zła...

Ale po kolei. Odcinek zaczął się od wspólnego wypadu na żniwa. Wypita rano mocna kawa chyba ruszyła rolnika, bo... rozłożył się na trawie.

Ciężkie te żniwa - mówi leżąc rolnik. - Rolnik z założenia jest przepracowanym facetem.

Musi dbać o siebie rolnik. Serducho ma tylko jedno - odpowiadała mu Paulina.

Paulinę dopytywała go czy to jest jej randka. A on... zaczął dochodzić, jak to się stało, że wysłała do niego list.

Wszystko zaaranżowała moja mama. "To wymarzony mąż dla mojej córki". Najpierw mówiłam jej: "mamuś, coś ty oszalała". Ale później ja Ciebie zobaczyłam. To była taka reakcja pięciu sekund...

A Łukasz?

Po przeczytaniu tego listu zaniemówiłem i musiałem cię zobaczyć

Też się cieszę, ale jak dalej będzie, zobaczymy.

Potem w kombajnie było tylko goręcej...

