2 z 4

Łukasz od samego początku przyznaje, że to Agata jest jego faworytką. Niestety, rolnik do tej pory nie powiedział pozostałym kandydatkom, że jego serce bije mocniej właśnie do Agaty. Co ciekawe Paulina wciąż wierzy, że to ona zrobiła na Łukaszu największe wrażenie... Dziewczyna robi wszystko, żeby pokazać rolnikowi zainteresowanie, a ten podsyca jej nadzieje. W ostatnim odcinku to właśnie z Pauliną wybrał się na żniwa.

Widzisz, zabrałem Ciebie na żniwa. Chciałem z tobą spędzić czas, porozmawiać. Miałem taką nadzieję, że wstaniesz wcześniej i się nie przeliczyłem - mówił Paulinie Łukasz.

Rolnik komentował nawet, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że Paulina o niego walczy.

Od samego początku widziałem, że ona walczy o mnie i to widać- mówił przed kamerami.

Zachowanie Łukasza nie spodobało się internautom, którzy ostro krytykowali jego zachowanie. Zobaczcie, co pisali po ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony"!

Zobacz także: MAŁGOSIA I PAWEŁ Z "ROLNIK SZUKA ŻONY" ZDRADZILI PŁEĆ DZIECKA!