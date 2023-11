1 z 5

Za nami 4.odcinek "Rolnik szuka żony", w którym kandydatki na żony rolników przyjechały do ich domów. Łukasz, Grzegorz, Jan, Marek i Krzysztof zaprosili do swoich domów po 3 kandydatki. Najwięcej emocji w tym odcinku wzbudziła tradycyjnie Jessica, kandydatka Krzysztofa, ale również sporo komentarzy pojawiło się na temat Łukasza. Rolnik do swojego domu zaprosił: Agatę, Paulinę i Iwonę. Od pierwszego spotkania z Agatą rolnik jest nią zauroczony.

Rolnik szuka żony 5 - Łukasz wybierze Agatę?

"Moja faworytka nadal jest faworytką, mam nadzieję, że utwierdzę się w tym przekonaniu", wyznał Łukasz.

Marta Manowska była zaskoczona tym, że skoro Łukaszowi tak podoba się Agata to dlaczego do swojego domu zaprosił też Paulinę i Iwonę?

"Będziesz szczery wobec nich? Powiesz, że w Twoim sercu jest już jedna z nich?", spytała go Marta Manowska. "Nie chcę psuć atmosfery w domu", wyzna Łukasz. "Czy to nie jest Łukasz szczerość i uczciwość?", spytała Marta, ale nie dostała już odpowiedzi.

Co o zachowaniu rolnika sądzą widzowie? Zobacz ich komentarze!

