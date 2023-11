Większość widzów zdecydowanie woli Paulinę niż Agatę. Fani show doceniają starania dziewczyny, która w ostatnim odcinku od rana pomagała rolnikowi w pracy, a potem zrobiła mu śniadanie. Pozostałe dziewczyny nie ruszyły palcem, żeby mu pomóc.

Paula mu omleciki robi, angażuje się a on tą w okularach pod stołem po kolanie masuje i się za rączki trzymają. Koleś jak już wybrałeś to zakończ to przedstawienie i nie rań innych dziewczyn. ????

Łukasz jednak i tak zapatrzony jest w Agatę. Część widzów rozumie go i nie ma do niego żalu.

Ludzie, to tak nie działa, ze człowiek sie zakochuje z rozsądku ???? moze Paulina sie bardziej stara itp., ale ostatecznie to do niego należy wybor i moze kierować sie zupełnie innymi cechami charakteru kandydatki. Np. moze Agata jest mniej dominująca i jemu to odpowiada. Zreszta, czy nie jest tak w bardzo wielu przypadkach, ze wady dopiero zaczynaja przeszkadzać po latach

Widać że facet wybiera wedle swojego gustu a nie pomocy w gospodarstwie.

Ludzie, a może on czuje coś do tej Agaty, nigdy nie mieliście uczucia że jak kogoś poznaliście to widzieliście w nim to coś, może i w tym przypadku tak jest i ta Agata go przyciąga

Serce nie sługa, że tak się powtórzę, pisali fani show.