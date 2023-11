Marek z trzeciej edycji "Rolnik szuka żony" nie odnalazł swojej drugiej połówki w programie, ale już po zakończeniu show poznał Julię, która skradła jego serce. Para tworzy związek już blisko dwa lata. Sam rolnik w 2017 roku w jednym z wywiadów wspominał, że marzy o ślubie z młodszą o 15 lat partnerką.

(...) myślimy o ślubie. Mam też sporo sił, by po raz kolejny zostać tatą, bo wiem, ile to znaczy dla kobiety. A Julia jest cudowną dziewczyną i chcę, by była szczęśliwa- mówił w rozmowie z "Rewią".