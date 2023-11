Reklama

Jessica to bezapelacyjna ulubienica widzów programu "Rolnik szuka żony 5". 24-latka wyróżnia się na tle innych kandydatek do serca rolników. Krzysiek początkowo miał spore wątpliwości co do wyboru Jessiki. Chłopak obawiał się, że ta kolorowa dziewczyna, kochająca szpilki i mocny makijaż, zupełnie nie odnajdzie się na wsi. Jessica zapewniła jednak, że dla niego "może się malować bezbarwnym". Być może ta obietnica sprawiła, że Krzysztof przełamał się i zaprosił ją do swojego gospodarstwa.

W internecie fani wciąż dyskutują na temat Jessiki. Niektórzy uważają nawet, że jest to podstawiona dziewczyna. Nas zainteresowały jednak komentarze jednej z internautek, która twierdzi, że chodziła z Jessicą do klasy. Dziewczyna zdradziła nam jednak, że bohaterka "Rolnik szuka żony" nosiła wtedy całkiem inne imię!

- W podstawówce pamiętam ją jako Patrycję - zdradziła nam koleżanka Jessiki z przeszłości.

Jaka jest więc prawda? Czy Jessica to prawdziwe imię 24-latki? Osoba z produkcji programu "Rolnik szuka żony" zapewnia, że w dowodzie osobistym kandydatka Krzyśka ma czarno na białym napisane: Jessica. Czy to oznacza, że dziewczyna w przeszłości zmieniła imię? Które z nich pasuje do niej bardziej?

Jessica tak naprawdę nazywa się Patrycja?

Dziewczyna bardzo szybko stała się ulubienicą widzów