1 z 4

Jessica to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych uczestniczek piątej edycji programu "Rolnik szuka żony"! Kandydatka Krzysztofa od samego początku wzbudza ogromne emocje wśród fanów show, ale i sam rolnik już na pierwszym spotkaniu nie ukrywał, że był zszokowany jej wyglądem.

Na zdjęciach wyglądała bardziej naturalnie niż w rzeczywistości - przyznał szczerze Krzysztof. Ciężko jest mi ją sobie wyobrazić jak doi krowy.

Jak się później okazało Krzysztof ostatecznie wybrał ją do finałowej trójki i już w następnym odcinku programu "Rolnik szuka żony" będziemy mogli zobaczyć, jak Jessica przyjeżdża do domu rolnika. Obecność Jessiki wzbudza spore emocje wśród fanów programu, ale okazuje się, że niektórzy internauci podejrzewają, że dziewczyna jest podstawiona! Zobaczcie, co piszą o udziale Jessiki w "Rolniku"!

Zobacz także: "Odrzucił piękną dziewczynę na rzecz tej pustej lali"! Fani podzieleni po wyborze Jessiki przez Krzysztofa w "Rolnik szuka żony"!