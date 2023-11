1 z 5

Jan wziął udział w 5. edycji programu "Rolnik szuka żony". 58-latek marzył o wielkiej miłości. Panie, które zaprosił do swojego gospodarstwa, od razu wpadły mu w oko. Szczególnie Małgorzata, która również była zainteresowana przystojnym rolnikiem. Oprócz niej w domu Jana zamieszkała także Maria i Elżbieta. Ta ostatnia, jak się okazuje, ma bardzo ciekawy życiorys. To prawdziwa kobieta z charakterem. Może to dobrze, że Jan z nią nie zadzierał i nie próbował podrywać jej w ostentacyjny sposób, ponieważ mogłoby się to dla niego źle skończyć... Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

