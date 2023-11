Reklama

Marta Manowska już niedługo będzie rozwozić listy dla rolników, którzy dostaną ich najwięcej. Ilość listów - to właśnie decyduje o tym, kto ostatecznie z dziesięciu kandydatów we wrześniu w "Rolnik szuka żony" trafi do programu - a będzie ich tylko piątka. Ile zostało czasu do nadsyłania listów? Jeśli ktoś chce napisać do rolników i rolniczki, ma czas do 4 maja (piątek) 2018 roku, czyli trzy tygodnie. Liczy się data stempla. Napisać można tylko jeden list do danego rolnika.

Dzięki programowi "Rolnik szuka żony" poznały się trzy małżeństwa, trzy pary planują ślub, a inni uczestnicy szybko odnaleźli miłość, bo mieli większe powodzenie i odwagę zawalczyć o miłość. Wśród nich na przykład: Paweł Szakiewicz czy Mikołaj Korol. Do tego na świecie jest już trójka "rolniczych dzieci", a w drodze kolejne dwoje. To naprawdę świetne statystyki jak na cztery edycje! Dlaczego nie ma na co czekać, kto szuka miłości i chce się przenieść na wieś - długopisy w dłoń! ;)

Gdzie wysłać list do rolnika? Oto instrukcja

Każda z zainteresowanych rolnikami osób może wysłać tylko jeden list. Jak to zrobić?

Zarejestruj się na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres: skr. poczt. 67, 02-741 Warszawa. U.P. 121, z imieniem rolnika lub rolniczki do której jest skierowany list.

Więcej informacji znajduje się w regulaminie na stronie: www.rolnikszukazony.tvp.pl

Jako pierwsi dzięki programowi pobrali się Agnieszka i Robert Filochowscy - uczestnicy drugiej edycji show. Ślub odbył się 4 kwietnia. Mają synka Tomka.

Druga para, która pobrała się dzięki show to Ania i Grzegorz Bardowscy. Ślub odbył się 16 kwietnia 2016 roku. Para ma synka Jasia.

Trzecią parą, która poznała się na planie show to Kasia i Dawid. Para wzięła ślub w czerwcu 2017 roku i już wiadomo, że oczekują swojego pierwszego dziecka.