Na początku marca tego roku Martyna i Paweł Szakiewiczowie zostali rodzicami! Uczestnik pierwszej edycji "Rolnik szuka żony" mało udziela się w mediach społecznościowych, ale raz na jakiś czas uchyli rąbka tajemnicy co się u niego dzieje. A praktycznie robi to jego żona.

Martyna Szakiewicz zamieściła pierwsze zdjęcie ze spaceru taty z dzieckiem. Nie można było nie zauważyć, że rolnicza para wybrała model wózka dla dziecka taki jaki jest modny również wśród gwiazd - norweskiej marki Stokke.

Prawie że identyczny ma córka Doroty Szelągowskiej.

Cena? Jeśli podstawowa wersja tylko z budką to 4 tysiące złotych. Jeśli jest to wersja rozbudowana o kilka elementów, to cena znacznie rośnie.

