5. edycja programu "Rolnik szuka żony" startuje już lada dzień. Wierni fani nie mogę się doczekać kolejnych odcinków swojego ulubionego show. Już teraz wokół programu rozpętała się mała burza. Niektórym nie przypadł bowiem do gustu skład uczestników 5. edycji "Rolnika". Trzeba wspomnieć, że tym razem w programie nie zobaczymy ani jednej rolniczki! To zaskakujące, tym bardziej, że taka sytuacja miała miejsce jedynie w 1. edycji show. Jednak wtedy było to spowodowane zasadami programu. Producenci "Rolnik szuka żony" zdecydowali, że będzie to show skierowane wyłącznie do mężczyzn, którzy szukają drugiej połówki.

Dlaczego w "Rolnik szuka żony 5" nie ma żadnej kobiety?

W pilotażowym odcinku 5. edycji programu "Rolnik szuka żony" poznaliśmy sympatyczną rolniczkę Justynę. Niestety, dziewczyna nie zakwalifikowała się do ścisłej piątki, co nie spodobało się niektórym widzom. Fani programu zaczęli zasypywać produkcję pytaniami o przyczynę tej sytuacji.

- To kobieta nie dostała żadnego listu, że nie ma jej w programie? - Nie chce mi się wierzyć, żeby nic nie dostała... ale może za mało? Może Panowie dostali więcej listów... i dlatego nie ma tej dziewczyny? - dopytywali się fani na Facebooku.

Produkcja postanowiła przerwać milczenie. W jednym z komentarzy możemy przeczytać, co spowodowało, że w "Rolnik szuka żony 5" nie zobaczymy żadnej kobiety.

- Generalnie do programu wchodzi pięć osób z największą ilością listów. Co nie oznacza, że inni dostają mało - tłumaczą osoby z produkcji show.

A wy co myślicie o składzie 5. edycji "Rolnik szuka żony"? Czy będzie wam w niej brakowało kobiecego pierwiastka?

Justyna dostała zbyt mało listów?

Który z uczestników 5. edycji przypadł wam najbardziej do gustu?