2 z 5

Na profilach Justyny i Sary pojawiły się ich wspólne, prywatne zdjęcia, które powstały już po nagraniach. Dziewczyny zdradziły, że spotykały się w każdą niedzielę, by w miłej atmosferze, pod ciepłym kocem, razem oglądać kolejne odcinki programu "Rolnik szuka żony".

- Kocykujemy się:) Taki był nasz rytuał. W niedzielny wieczór Rolnik z kocykiem :) Przeżywamy każdą scenę, cóż za emocje!!! Kochani też tak macie?? Ps. Nigdy nie przypuszczałabym, że losy moje i Sary tak się potoczą!! Sara, dziękuję za Twoją obecność w moim życiu - napisała Justyna na swoim profilu.

Bardzo podobny wpis pojawił się również u Sary.

- Za oknem szaro, buro i ponuro. A do mnie dotarło, że oglądanie kolejnych odcinków już nie będzie tak samo przyjemne, bo nie będzie z nią :( Justynko powodzenia :* Bez Ciebie Niedziele już nie będą takie miłe - czytamy.

Pod wspólnymi zdjęciami byłych kandydatek Karola natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jeden za fanów zapytał dziewczyny, po co poszły do programu. Wywiązała się gorąca dyskusja, w której głos zabrały same zainteresowane. Co odpowiedziały? Przeczytaj na następnej stronie.

Zobacz: Sara z "Rolnik szuka żony" wydała oświadczenie! Co naprawdę łączy ją z Dawidem, kandydatem Małgosi?