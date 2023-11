Justyna postawiła na swoim - zabrała Karola na wrotki i wyżaliła mu się, nie oszczędzając Sary:

Justyna: Jestem wrażliwa, nie potrafię walczyć! Wiesz co mnie zirytowało? Usiadłam i ona stoi do mnie tyłkiem (Sara) odwrócona, bo nie stanie kulturalnie, nie domyśli się, że ktoś jest w towarzystwie. To nie było od teraz, to było od momentu, jak wróciłam z pierwszej randki i dałeś mi kwiat, dziewczyny jak to zobaczyły, to poczuły zazdrość. Mówiły, że nie nadaję się na wioskę, w tej grupie była dziewczyna, która jest tutaj. Ale ja tu nie przyjechałam dla dziewczyn, tylko dla Ciebie, żeby Ciebie poznać.

Karol: Było zauroczenie, jest zauroczenie, natomiast chcę poznawać, ja nie zgłosiłem się po zabawę, nie ma parcia na szkło. Fajnie, że sobie porozmawialiśmy.