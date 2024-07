Już w tę niedzielę 20 listopada o 21.25 na TVP1 finał programu "Rolnik szuka żony 3"! Co wydarzy się w programie? Teraz rolnicy po 2 miesiącach przerwy od kręcenia programu będą opowiadać co zmieniło się w ich życiu. Czy mają kontakt ze swoimi wybrankami, co przerodziło się w uczucie, a co zatrzymało się na etapie przyjaźni? A może mają już nowych partnerów? Zobacz zwiastun ostatniego odcinka "Rolnik szuka żony 3".

Reklama

Fani "Rolnik szuka żony 3" są już pewni jak to się zakończy. Zbyszek zwiąże się z Ireną, a reszta rolników poszuka sobie nowych znajomości w listach, które dostali na początku programu, ale ich nie wybrali. Niektórzy nie kryją oburzenia, że Łukasz, Szymon, Marek i Monika tylko bawią się uczuciami, a wcale nie myśleli poważnie o związaniu się z kimś. Inni widzowie ich bronią, argumentując że program nikomu nie gwarantuje wielkiej miłości i ślubu.

Zobacz także

A co się miało wydarzyć. Łukasz stwierdził, ze Patrycja to nie to, bo miał Annę wybrać. Marek i Szymon oraz Monika sami nie wiedzą czego chcą i szukają dalej wiatru w polu. Tylko Zbyszek zapewne rozwinął skrzydła z Irenką i mają się ku sobie. Taki będzie odcinek finałowy. Nie rozumiem jak mozna tak surowo osadzac uczestnikow tego programu. Nikt wam nie dal gwarancji, ze jak sie zglosisz i zostaniesz wybrany to slub odbedzie sie w ciagu roku. Bardzo ciezko spotkac druga polowke, zblizyc sie do kogos. Ludzie poznaja kogos kazdego dnia, przez lata, a i tak trudno sie zwiazac. Skad wiec pomysl, ze mozna wylowic przyszla zone/meza z kilkunastu listow??? Program ma znaleźć druga połówkę, ale chyba dopiero po programie to sie wydarzy. Rolnicy licza głównie na lans i napływ kolejnych ofert matrymonialnych. Jedynie Zbyszek z Irenką maja sie ku sobie. Zbigniew pokazał klasę szacun dla niego i trzymam kciuki za niego i za Irenę natomiast Łukasz i Szymon bardzo mnie zawiedli pokazali że traktują kobiety jak marionetki szkoda Marysi i Patrycji dla takich sztywniaków dziewczyny zasługują na kogoś lepszego. To się zdarzyło że ta edycja to porażka. Uczestnicy okazali się niedojrzali. - czytamy komentarze na Facebooku Rolnik szuka żony.

Czy jednak czeka nas zaskoczenie jak przy 2. edycji "Rolnik szuka żony"? W finałowym odcinku Rafał po tym jak zerwał z Justyną, po obejrzeniu odcinków zadzwonił do niej i chciał spróbować jeszcze raz. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, ale próbowali. Czy tym razem będzie podobnie?

Zobacz także: "Tomek daj sobie spokój", "Co za zimna klacz!" - internauci ostro o Monice po randce z Tomkiem! WIDEO

Rolnik szuka żony 3 śledzi 5 milionów ludzi. Czy Monika zostanie z Tomkiem?

Czy Zbigniew ożeni się z Ireną?

Szymon chce się tylko przyjaźnić z Marysią?

Reklama

Łukasz nie widzi przyszłości z Patrycją?