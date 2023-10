Za nami pierwszy odcinek 10. edycji "Rolnik szuka żony", w którym mogliśmy zobaczyć reakcje rolników na listy od swoich kandydatów. I o ile panowie nie narzekali na wiadomości otrzymane od pań, tak rolniczki nie do końca były zachwycone listami, które otrzymały. W szczególności dało się to wyczuć od Agnieszki, która bez ogródek dość gorzko komentowała swoich kandydatów. Fani "Rolnik szuka żony" niedługo po emisji pierwszego odcinka 10. edycji, ruszyli z komentarzami. Obawiają się, że wysokie wymagania Agnieszki mogą przekreślić jej szanse na to, że znajdzie miłość w programie. Sprawdźcie szczegóły. "Rolnik szuka żony": Fani komentują wymagania Agnieszki. "Z kosmosu" Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10" nawet nie ukrywała, że większość listów od kandydatów nie zrobiła na niej szczególnego wrażenia . Co więcej, wszelkie wiadomości z romantycznymi wstawkami, jeszcze bardziej ją od nich odpychały! - Mnie te wszystkie wiersze, poezje... to jest w ogóle... Ja bym wolała, żeby mnie chłopak zabrał na mecz piłki nożnej, niż napisał dla mnie wiersz. To nie mój klimat totalnie - mówiła Agnieszka przed kamerami. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 10": Na Waldemara wylała się fala krytycznych komentarzy. "To jest bardzo krzywdzące" Agnieszka przyznała również wprost, że mężczyzna, który nie potrafi jeździć konno, także nie ma u niej szans. - Ja mam taki problem z osobami, które chcą jeździć konno, a nie potrafią - jeżeli jest to płeć męska. Ja nie jestem w stanie popatrzeć na niego. Po prostu to mi tak odbiera cały urok - podkreśliła rolniczka. W pewnym momencie nawet sama prowadząca program "Rolnik szuka żony", Marta Manowska , nie wytrzymała i wymagania Agnieszki skomentowała słowami: - Co ja z Tobą...