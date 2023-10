40-letni Mariusz odważył się poszukać miłości w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Rolnik pochodzi z województwa Warmińsko-Mazurskiego, zanim jednak zrozumiał, że jego pasją jest praca na roli, próbował swoich sił w wojsku. Mariusz wciąż czeka na miłość swojego życia. Jak sam o sobie mówi, jest szczery, uśmiechnięty i wrażliwy. Marzy o rodzinnym domu głośnym od śmiechu dzieci, i pachnącym świeżym ciastem upieczonym przez żonę, którą bardzo kocha. Przeczytajcie nasz mini wywiad z uczestnikiem, by dowiedzieć się o nim nieco więcej.

Mariusz z "Rolnik szuka żony 10" o wymarzonej partnerce

W pilotażowym odcinku poznaliśmy wszystkich kandydatów do "Rolnik szuka żony 10", do których można wysyłać listy. Wśród nich znalazł się Mariusz, który ma 40 lat i poszukuje partnerki mniej więcej w swoim wieku. Jeżeli chcecie go poznać bliżej, to zapoznajcie się z jego odpowiedziami na mini kwestionariusz:

Moja wymarzona randka to:

Jestem romantykiem, więc wymarzona randka dla mnie powinna odbyć się ma łonie natury np. piknik nad jeziorem, kocyk, ładny widok, pyszności i winko :) Z romantyczną muzyką w tle i skradzionym buziakiem :)

Mój idealny dzień z partnerką to:

Wspólne spacery przy zachodzie słońca, szczere długie rozmowy.

Wymień trzy cechy, które chciałabyś mieć wspólne ze swoją partnerką?

Jestem szczerym, wiernym z dużym poczuciem humoru facetem dlatego idealna partnerka dla mnie to taka która będzie mieć podobny temperament jak ja i będzie wyznawać podobne wartości.

Lubię w sobie + nie lubię w sobie/chciałbym popracować nad…

Cenie w sobie cechy tj. Szczerość, pogoda ducha, uśmiech, wrażliwość. Nie lubię natomiast jak jestem zły, zdenerwowany i nerwowy wtedy staram się szybko zmienić swoje emocje na pozytywne. Staram się pracować nad sobą i być codziennie lepszą wersją samego siebie.

Moja partnerka oczarowałaby mnie, gdyby…

Moja partnerka oczarowałaby mnie, gdyby lubiła gotować, przez żołądek do serca :) Oczaruje mnie szczera, otwarta dziewczyna, która nie będzie bała się rozmów na wszystkie tematy.

W dobry nastrój wprowadza mnie:

W dobry nastrój wprowadza mnie poukładana harmonijna codzienność, gdy wszystkie obowiązki są dopełnione.

Za 10 lat chciałbym…

Za 10 lat chciałbym aby moje gospodarstwo było większe, działało harmonijnie a w domu żeby na mnie czekała żona w której będę zakochany przez wiele, wiele lat, gdzie będzie zapach domowego ciasta i śmiech dzieci, chciałbym moc dbać i zaskakiwać swoją rodzinę co dnia.

Jeżeli chciałabyś poznać Mariusza z "Rolnik szuka żony 10" masz ku temu okazję. Listy do rolnika należy wysyłać na adres skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Mariusz” i wypełnić formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl.