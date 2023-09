W niedzielę wielkanocną Telewizja Polska premierowo wyemitowała zerowy odcinek najnowszego, 10. sezonu "Rolnik szuka żony". Rolnicy i rolniczki zaprezentowali się widzom, opowiedzieli o swoich oczekiwaniach i preferencjach dotyczących potencjalnych partnerów i partnerek. Teraz czekają na listy od zainteresowanych nimi osób. Wśród rolników, którzy spotkali się z pozytywnymi komentarzami ze strony fanów jest Adam B. 33-latek mieszkający w województwie kujawsko-pomorskim. Internauci nie szczędzili miłych słów na jego temat, a nawet porównali go do księcia Williama. Mają rację? Fani zachwyceni rolnikiem z "Rolnik szuka żony". Porównują go do księcia W Wielkanoc widzowie "Rolnik szuka żony" mieli pierwszą okazję, by poznać rolników i rolniczki, którzy zgłosili się do 10. edycji programu. W zerowym odcinku prowadząca, Marta Manowska, przedstawiła telewidzom sześciu kandydatów i dwie kandydatki do znalezienia miłości w hitowym show TVP. Widzowie natychmiast znaleźli swoich ulubieńców i wyrazili wobec nich sympatię. Uwagę internautów szczególnie przykuł Adam B. - 33-letni rolnik, który pracuje w gospodarstwie z rodzinną tradycją. W komentarzach fani programu porównywali go do księcia Williama. Faktycznie dostrzegacie podobieństwo do członka brytyjskiej rodziny królewskiej? - Książę William! - Książę William to przecież. - To książę William jako żywo! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Rolnik szuka żony (@rolnikszukazonytvp) Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Valentyn zapowiada...