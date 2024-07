To już finał programu "Rolnik szuka żony 3"! W ostatnim odcinku pary spotkają się po dwóch miesiącach od ostatnich randek i odpowiedzą o swoich uczuciach. Kto nadal jest razem? Kogo połączyło gorące uczucie? A czyje drogi rozeszły się na dobre? Aby poznać odpowiedzi na te pytania przed telewizorami zasiądą dziś miliony telewidzów, którzy z wypiekami na twarzach śledzili miłosne wzloty i upadki Moniki, Zbigniewa, Szymona, Łukasza i Marka. Przypominamy, że w poprzednich odcinkach Ania zerwała z Markiem, a Szymon z Marysią. Z kolei Łukasz przed kamerami powiedział, że nie jest pewny swoich uczuć do Patrycji i nie wie, czy mógłby z nią być. Podobne wątpliwości miała Monika, która wyznała, że nie jest jeszcze pewna Tomka. Jako jedyny chętny na kontynuowanie znajomości ze swoją kandydatką na żonę był Zbyszek. W ostatnim odcinku poruszył nawet z Ireną temat ślubu! Czy choć jednemu z uczestników udało się znaleźć wielką miłość w programie "Rolnik szuka żony"? Zapraszamy na relację na żywo od 21.25!



RELACJA NA ŻYWO z finału Rolnik szuka żony 3



>>

22:15 - To już koniec trzeciej edycji "Rolnik szuka żony"! Czy TVP pokaże jeszcze świąteczne wydanie z rolnikami? Mamy taką nadzieję!

22:10 - Okazuje się, Kasia i Dawid są parą! Ich uczucie zaczęło kiełkować jeszcze w trakcie programu. Wyznają, że są zaręczeni! Kasia pokazuje pierścionek. Marta Manowska wprasza się na ich ślub! Z radością ją zapraszają. Przypominamy, że Kasia była kandydatką na żonę Szymona, a Dawid kandydatem na męża Moniki. Żadne z nich nie zostało wybrane, ale poznali się na planie show i zakochali!

Kto szuka, ten znajdzie. I znalazł - mówi Kasia.

22:04 - Marta Manowska rozmawia z Markiem. Może chociaż u niego rozkwitło uczucie? Dziewczyny wyznają, że Marek nie był zainteresowany żadną z nich. Okazuje się, że żadna z nich nie urzekła rolnika. Był bardziej zainteresowany kobietami, które zaczęły do niego pisać po tym, jak został pokazany w telewizji. Mówią, że mają do niego pretensje. Marek przeprasza oficjalnie, że od początku nie wyznał, że nie był zainteresowany żadną z kobiet.

To było moje tchórzostwo - mówi.

Marek mówi, że nie utrzymywał kontaktu z dziewczynami, bo nie chciał im dawać nadziei. Wyznaje, że kogoś poznał i od jakiegoś czasu spotyka się z kobietą, która do niego napisała list. Jej imię to Ola. Jak mówi, była już u niego, a on u niej. Mówi, że jest bardzo szczęśliwy.

22:00 - Kasia - kandydatka Szymona na żonę - mówi, że nie żałuje udziału w programie. Marysia, której Szymon zaproponował przyjaźń, wyznaje, że nie ma żalu do rolnika. Szymon mówi, że cieszy się, że przerwał ich znajomość.

Przecież nie wydarzyła się w naszym życiu jakaś tragedia. Nic się nie wydarzyło - mówi Szymon.

Marysia wyznaje, że była zauroczona i czekała na ciąg dalszy znajomości. Niestety nie doczekała się. Szymon mówi, że jest wolny i "żyje myślą Boga". Zdradza, że czyta listy i rozpoczyna kolejny casting, ale już prywatny.

21:58 - Pora na Szymona. Do pokoju wchodzi Ula, którą odradzała Szymonowi mama. Dziewczyna nie ma żalu, uważa, że Marysia, którą wybrał rolnik jest piękną i mądrą dziewczyną.

21:53 - Pojawiają się Robert i Tomek. Monika wyznaje, że jej faworytem od początku był Tomek. Robert wychodzi. Monika i Tomek nie widzieli się od dwóch miesięcy.

Mnie bardzo zależało, ale ona od siebie nie dała nic - mówi Tomek.

Monika nie uważa, żeby skrzywdziła Tomka. Mówi, że czuła duże zaangażowanie ze strony Tomka, jednak z jej strony uczucia było sporo mniej. Ich relację nazywa "koleżeńską". Zdradza, że tylko lubi Tomka. Rolniczka wyznaje, że spotyka się z innym mężczyzną, który również napisał do niej list w programie.

To już trwa. On jest mocny, jest silny. Warto było. Mnie program pomógł - mówi Monika.

21:52 - Wchodzi Dawid. Okazuje się, że kogoś poznał i jest szczęśliwy.

21:50 - W pokoju pojawia się Monika. Okazuje się, że przyjechał Dominik, którego Monika odrzuciła. Rolniczka wyznaje, że zrobiła to, ponieważ Dominik mówił dużo o swoich problemach. Monika mówi, że to było miłe, że przyjechał na spotkanie, ale nie wydaje się, żeby miała plan ponownie się z nim umówić.

21:50 - Zbigniew wyznaje, że sam nie będzie, że interesuje się nim wiele kobiet. Liczy na to, że ktoś właściwy stanie na jego drodze. Czy będzie to Bogusia? Mówi, że może lepiej by było, gdyby to właśnie ją najpierw wybrał...

21:48 - Do pokoju wchodzi Bogusia, która wyznaje, że zależy jej na Zbyszku. Mówi, że liczy chociażby na znajomość koleżeńską. Zbyszek mówi, że czas pokaże, co z tego będzie.

21:43 - Pora na Zbigniewa i jego spotkanie. Rolnik wyznaje, że ma poczucie, że jego zmarła żona czuwa nad nim. Do pokoju wchodzi Irena. Pojawia się temat ślubu. Okazuje się, że dla Zbigniewa bardzo ważny jest ślub kościelny, a Irena jest po rozwodzie.

Sytuacja między nami powoli zmierza do zakończenia związku. Nie widzieliśmy się od około dwóch miesięcy - wyznaje Irena.

Zbigniew tłumaczy, że miał dużo pracy. Niestety emocje między nimi opadły. Irena proponuje, by wspólnie pojechali nad morze. Zbigniew niby godzi się, ale "nie dziś, nie jutro". W końcu odpowiada, że nie. Irena przyjmuje to do wiadomości i mówi, że nie będzie rozpaczać. Wyznaje, że spodziewała się takiego obrotu spraw między nimi.

21:36 - Jako pierwszy z dziewczynami spotka się Łukasz. Patrycja wyznaje przez łzy, że jest zażenowana sytuacją. Agnieszka mówi, że żałuje, że zgłosiła się do programu. Uważa, że nie miała okazji wystarczająco poznać Łukasza. Ania uważa, że to była fajna przygoda, ale po show poznała kogoś innego i jest szczęśliwa.

Postaram się być spokojna. Czy żałuję? Nie, ale czy bym się jeszcze raz zgłosiła? Nie! - wyznaje Patrycja. Ja potrzebuję kogoś konkretnego, kto mnie poprowadzi, kto ma większe jaja ode mnie - dodaje.

Mówi, że między nią a Łukaszem nie było żadnego uczucia. Pojawiają się łzy. Żałuje, że jej rodzina w tym uczestniczyła. Patrycja twierdzi, że Łukasz stworzył ścianę między nimi. Łukasz mówi, że zwalniał tempo, bo nie był pewien, a naciski Patrycji odstraszyły go. Łukasz mówi, że czuje, że skrzywdził Patrycję.

Żałuję, że powiedziałem stop za późno - mówi Łukasz.

Patrycja na koniec mówi, że szanuje Łukasza. On odwzajemnia się tym samym. Każde z nich rozchodzi się w swoją stronę.

21:31 - Wszyscy są już przy jednym stole. Marta Manowska przypomina rolnikom i rolniczce najciekawsze momenty z programu. Monika pół żartem pół serio zdradza, że gdyby nie drastyczna różnica wieku, to zainteresowałaby się Zbigniewem.

21:28 - Zbigniew jest bardzo zadowolony, że będzie mógł się ze wszystkimi spotkać! Marek wyznaje, że jest zdenerwowany. Łukasz nie ma wielkich oczekiwań... Szymon czeka na spotkania z dziewczynami. Monika też z wielką niecierpliwością zmierza na miejsce.

21:27 - Uczestnicy spotkają się po raz pierwszy po dwóch miesiącach od ostatniego nagrania programu. Czy uczucia między nimi przetrwały? Czy ktoś się zakochał? To spotkanie nie dla wszystkich będzie łatwe.

21:25 – Zaczynamy finałowy odcinek „Rolnik szuka żony 3”! Czy coś jedna z par odnalazła miłość w programie?

To już koniec trzeciej edycji programu "Rolnik szuka żony"!

