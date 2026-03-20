Wiesława Wołodkiewicz z "Życia na kredycie" udowodniła, że nie zamierza oszczędzać na swojej córce. W najnowszym odcinku programu TTV okazało się, że Wiesia pomimo sprzeciwu córki planuje urządzić jej naprawdę huczne osiemnaste urodziny. Bohaterka "Życia na kredycie chce wynająć wielką salę i zaprosić mnóstwo gości. Jej córka jest tym przerażona. Internauci piszą wprost.

Wiesia z "Życia na kredycie" organizuje urodziny córki. Ma być na bogato

"Życie na kredycie" już od kilku lat przyciąga widzów przed telewizory. W uwielbianym przez widzów programie TTV swoje codzienne życie i problemy pokazują m.in. Wiesia i Robert z córką Anią. W poprzednim sezonie "Życia na kredycie" widzowie byli świadkami, jak Wiesia poleciała do Turcji, aby wlaśnie tam przejść operacje plastyczne. Jej córka mówiła wówczas głosno, że nie popiera pomysłu mamy. Wiesia nie zamierzała wówczas słuchać Ani i postawiła na swoim. Później Wiesia z "Życia na kredycie" przeszła kolejną metamorfozę.

Teraz Wiesia znów zaskoczyła wszystkich, ale tym razem nie chodzi o zmianę w jej wyglądzie. Wiesia postanowiła wyprawić córce huczną imprezę urodzinową. Ania jest przeciwna i nie chce osiemnastki jak wesela, ale Wiesia najwyraźniej wie lepiej, czego potrzebuje jej pociecha.

W najnowszym odcinku "Życia na kredycie" Wiesia pokazała Ani, gdzie chce urządzić jej urodziny. Córka bohaterki hitu TTV nie ukrywała rozczarowania. Sala weselna to nie jest to, o czym marzyła Ania.

Mama wybiera pod siebie to mówiła Ania, która nie chce hucznych urodzin.

Wiesia nie przyjmuje argumentów córki i mówi wprost, że chce urządzić imprezę z przytupem. Według wstępnych planów planuje wydać na ten cel ok. 20 tysięcy złotych.

Fani "Życia na kredycie" ostro podsumowali Wiesię

Po emisji najnowszego odcinka "Życia na kredycie", w którym Wiesia ogłasza, jak ma wyglądać osiemnastka córki i pomimo jej sprzeciwu mówi, kogo chce zaprosić na imprezę, pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci grzmią w sprawie Wiesi i piszą wprost, że przesadza i nie liczy się ze zdaniem Ani. Fani programu wspierają córkę Wiesi.

Ania ma 100 procent ma racji .A pani Wiesława niech się trochę opanuję. Jak się kogoś uszczęśliwia na siłę to nigdy nie wyjdzie dobrze.

Mama chyba spełnia marzenia swojej 18-stki i zapomina że to nie jej tylko córki. To jej urodziny więc jeśli się zgodziła na imprezę dla córki to powinna je wysłuchać czego ona by chciała czytamy w mediach społecznościowych.

