Programy rozrywkowe w których występują gwiazdy, często są szansą na odbudowanie swojej kariery albo doskonałą okazją do przypomnienia o sobie producentom, a co za tym idzie - szansą na angaż i dodatkowy zarobek. Podobnie jest w przypadku Anety Zając, która wygrała ostatnią edycję "Tańca z Gwiazdami". Jej kariera nabrała dużego tempa, w związku z czym aktorka zdecydowała się zmienić stylistę i menadżera. Przypomnijmy: Była menadżerka Anety Zając komentuje decyzję o zwolnieniu

Na naszych oczach Zając zmienia się nie do poznania. Coraz odważniejsze kreacje i wypowiedzi sprawiają, że wizerunek cichej i spokojnej blondynki upada. Potwierdzają to również jej najbliżsi, którzy twierdzą, że wreszcie odważyła się pokazać co w niej drzemie. Mają jednak nadzieję, że Aneta stanie się jeszcze bardziej odważna, co z pewnością pomoże jej w budowaniu dalszej kariery.



Jestem pewien, że ta popularność doda skrzydeł mojej siostrze. Ona już nabrała pewności siebie, ale trzymam kciuki, by stała się jeszcze odważniejsza i nieraz pokazała szerszej publiczności, jakie emocje w niej drzemią. - zdradza w "Party" brat Anety



Brat Anety, Karol nie szczędzi także miłych słów w kierunku swojej siostry. Uważa, że jest świetną matką i nigdy niczego nie udaje, próbując się komuś przypodobać. Jego zdaniem, to właśnie skromność, którą widzieliśmy w odcinkach na żywo, to jej największy atut. Być może właśnie dzięki temu wygrała.



Moja siostra jest cudowną kobietą i wspaniałą mamą. Opiekuńczą, dowcipną, przyjacielską i wyjątkowo dyskretną. Ale przede wszystkim zawsze jest sobą. Nie udaje kogoś, kim nie jest, nie próbuje się na siłę przypodobać. Skromność i naturalność są jej największą siłą. - dodaje



Dla Anety wsparcie najbliższych to z pewnością spory motor napędowy, który pozwoli jej jak najlepiej wykorzystać szansę daną przez program. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że zbyt szybko nie zawróci jej ona w głowie.

