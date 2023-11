Minęło już trochę czasu od finału 7. edycji "Hotel Paradise", ale losy jego uczestników wciąż są chętnie obserwowane przez fanów programu. Roch, który wzbudzał największe emocje w hotelu, właśnie przyznał, że w jego życiu od dawna jest ktoś wyjątkowy. Fani nie mają wątpliwości i twierdzą, że jest to Luiza z trzeciej odsłony show. Sami zobaczcie!

Roch był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników siódmej edycji miłosnego hitu TVN7. Na ekranie widzieliśmy, jak rozwija się jego miłosna relacja z Justyną, jednak tuż po finale ich ścieżki się rozeszły. Roch z "Hotel Paradise" przyznał, że chciał rzucić kulą na ścieżce lojalności, choć wydawać można się było, że jego relacja była szczera. Po emisji odcinków uczestnik show nie utrzymuje kontaktu z wieloma uczestnikami, ale nie zdaje się tym zbytnio przejmować. Teraz 22-latek po raz pierwszy przyznał, że w jego życiu jest ktoś wyjątkowy. Internauci nie mają wątpliwości, kim ona jest.

Zobacz także: Viola Nowasielska z "Hotel Paradise" się zaręczyła. "Będę żoną"

Na Instagramie Rocha z "Hotel Paradise" pojawiło się nowe zdjęcie z samochodu. Uczestnik show trzyma za kolano swoją wybrankę i okazuje się, że już od dłuższego czasu jest zakochany. Opis pod jego zdjęciem mówi, sam za siebie.

A to wszystko dzięki niej. Ostatnie moje miesiące były niezwykle wyjątkowe. Wiele nauki, dziesiątki większych i mniejszych podróży, jak i nadzwyczajnie dużo pozytywnych i zwariowanych emocji

A to wszystko dzięki niej. Ostatnie moje miesiące były niezwykle wyjątkowe. Wiele nauki, dziesiątki większych i mniejszych podróży, jak i nadzwyczajnie dużo pozytywnych i zwariowanych emocji

Zobacz także: Mallu z "Hotelu Paradise" jest w związku? Wreszcie wyznała prawdę

Jakiś czas temu w rozmowie z Party.pl Roch z "Hotel Paradise" uchylił rąbek tajemnicy o tym, czy jest zakochany po hotelu. Uczestnik jednak nie zdradził zbyt wiele, aż do dziś. Romatyczny kadr na jego Instagramie wzbudził niemałą sensację.

Pod postem uczestnika show pojawiły się liczne komentarze od internautów, którzy twierdzą, że na zdjęciu znajduje się uczestniczka trzeciej odsłony miłosnego show — Luiza Benzouaoua. Na InstaStories uczestniczki pojawiło się zdjęcie w objęciach tajemniczego mężczyzny. Po zobaczeniu obu relacji internauci nie mają wątpliwości, że tę dwójkę coś łączy.

Ooo szczęścia Roch!!! Zasługujesz na too

Ooo szczęścia Roch!!! Zasługujesz na too