"Hotelu Paradise" trafił na ekrany 2020 roku i doczekał się aż 7 edycji, w tym jednej z udziałem poprzednich uczestników show. Viola Nowosielska zadebiutowała na ekranie w pierwszej edycji i do dziś ma wiernych fanów, którzy śledzą jej poczynania w mediach. Ostatnio uczestniczka show pochwaliła się, że już wkrótce powie sakramentalne "tak". Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie z jej partnerem i pierścionkiem zaręczynowym.

Viola z "Hotel Paradise" się zaręczyła. Pokazała pierścionek

Viola Nowasielska była pierwszą uczestniczką "Hotelu Paradise" i wytrwała, aż do tygodnia finałowego. Na początku tworzyła parę z Blondino, który później wziął również udział w "Hotel Paradise. All Stars". Ich relacja nie przetrwała, ponieważ uczestniczka chciała stworzyć parę z Adamem, z którym odpadła tuż przed wielkim finałem. Po programie również ich losy się rozeszły. Od tego czasu Viola chętnie działa na Instagramie, na którym śledzi ją 115 tysięcy osób. Na profilu pokazuje swoją codzienność oraz udziela porad modowych. W 2021 roku uczestniczka show poinformowała o tym, że w jej życiu pojawił się ktoś wyjątkowy. Ostatnio z kolei Viola ogłosiła, że już wkrótce stanie na ślubnym kobiercu!

Będę żoną! Kocham Cię!

Pod postem uczestniczki "Hotelu Paradise" pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami. Wygląda na to, że fani programu wciąż ją pamiętają i kibicują.

Aaaaaa ale super gratulacje

Gratulacje byłaś moją faworytką w hotelu mam nagrane odcinki

Gratulacje kochana moja i szczęścia — piszą internauci.

My również dołączamy się do gratulacji i życzy przyszłej parze młodej wszystkiego, co najlepsze. Mamy nadzieje, że już wkrótce pochwalą się kadrami z wesela. A wy pamiętacie Viole z pierwszej edycji "Hotel Paradise"?

Viola i Adam z "Hotel Paradise" skreen.player.pl