Robert Kozyra w roli jurora "Mam Talent" pojawił się w 4 i 5 edycji programu, zastępując Kubę Wojewódzkiego. Kozyra jako fachowiec wypowiadał się również poza show, śmiało krytykując polskie gwiazdy. Przypomnijmy: "Podróbka! Pop najniższego gatunku!"

Reklama

Za niespełna tydzień startują castingi do szóstej edycji programu i jak udało się dowiedzieć portalowi WirtualneMedia.pl, nie ujrzymy już w niej Roberta Kozyry. Podobno powodem takiej decyzji był brak porozumienia w kwestiach finansowych. Niezmiennie w jury pozostaną Agnieszka Chylińska i Małgorzata Foremniak.

AfterParty.pl udało się uzyskać komentarz Kozyry na ten temat:



Nie podpisałem jeszcze umowy, a dopóki tego nie zrobię to jestem wolnym człowiekiem. Oznacza to, że na razie mnie nie zobaczycie - zdradził w rozmowie z nami Robert.

Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście nie zobaczymy już Roberta Kozyry w fotelu jurorskim tej jesieni. Będzie wam go brakować? Kto mógłby go zastąpić?

Zobacz także

Reklama

Zobacz też Roberta Kozyrę i inne gwiazdy na pokazie Łukasza Jemioła: