A co Renata Kaczoruk sądzi o popularności, którą zdobyła również dzięki hejtowi po "Azji Express"?

Nie podoba mi się tego rodzaju paliwo. Nigdy nie chciałam się specjalnie godzić, nie przyjmowałam tego, że tak może być. Natomiast teraz na własnej skórze przekonałam się, że to co działa w małych grupach, w małej społeczności, wśród najbliższych, kolegów i tak dalej, kompletnie nie ma przełożenia na szerszą publikę i na media przede wszystkim. To wcale nie jest tak, że milczenie jest złotem i kiedy przemilczysz sytuację, to ona sama się naprostuje. A klasa sama w sobie wygra, wręcz przeciwnie. Jednak są takie momenty, w których trzeba zareagować, zatrzymać ten pościg. I myślę, że dokładnie tak samo jest w przypadku rozpoznawalności - powiedziała Kaczoruk.