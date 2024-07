Renata Kaczoruk na okładce nowego numeru magazynu "Flesz"! Czy udział w show "Azja Express" pomógł jej w karierze czy zaszkodził? To właśnie dziewczyna Kuby Wojewódzkiego została "czarnym charakterem" w 1. edycji show TVN. Wielu widzów krytykowało jej zachowanie w programie, wypominało jej, że przez jej intrygi odpadła Małgorzata Rozenek i Radek Majdan. Za to modelka krytykowała producentów za zły montaż i wypominała im, że z ich winy wypadła źle w programie i nie zyskała sympatii widzów. Choć Renata Kaczoruk budziła mieszane uczucia, to ona była na językach wszystkich przez ostatnie tygodnie, co przełożyło się na zainteresowanie producentów czy reklamodawców.

Zainteresowanie, jakie spowodowała moja osoba tuż po powrocie z Azji, zaskoczyło nawet mnie samą. Moja popularność wzrosła z dnia na dzień. I to chyba ona tak elektryzuje reklamodawców, producentów i media. Dla mnie jednak i tak najważniejsze jest wsparcie ze strony zwykłych ludzi, którzy rozumieją, że każdy program musi mieć chociaż jeden czarny charakter. Tym razem padło na mnie" - mówi „Fleszowi” Renata Kaczoruk.

Czy żałuje udziału w show? Odpowiedź na to pytanie znajdzie w nowym numerze magazynu "Flesz". Co jeszcze? Dowiecie się, z kim Edyta Górniak wystąpi w duecie podczas swojego koncertu w Warszawie oraz czy Agnieszka Woźniak-Starak poprowadzi drugą edycję show "Azja Express". Sięgnijcie po nowy numer "Flesza"!

