Dagmara Kaźmierska otrzymała w ostatnią niedzielę niskie oceny od jury, ale nie poddaje się i właśnie trenuje do kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Tym razem będzie to prawdopodobnie ogniste tango, więc fani na pewno czekają na jej pokaz umiejętności. W treningach wspiera ją nie tylko syn, ale również sam Marcin Hakiel. Musicie to zobaczyć!

Nie zgadniecie, co Hakiel kupił Kaźmierskiej przed odcinkiem "TzG"

Pomimo wcześniejszych doniesień, że Marcin Hakiel i Dagmara Kaźmierska, którzy tańczą razem w "Tańcu z Gwiazdami", nie polubili się, szybko okazało się to nieprawdą. Para spędza ze sobą 5-6 godzin dziennie na sali treningowej, aby w każdą niedzielę zaprezentować się najlepiej jak to możliwe. Mają przy tym dużo radości, a tym razem Marcin Hakiel postanowił zmotywować jeszcze bardziej Kaźmierską do treningu tanga - bo to właśnie ten taniec pokażą w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" - i ... kupił jej ciasteczka!

"Królowa życia" nigdy nie kryła, że lubi słodkości, dlatego taka motywacja jest "strzałem w dziesiątkę". Marcin na pewno ma nadzieję, że dzięki temu Dagmara dostanie wiatru w żagle, a treningi będą odbywać się w jeszcze lepszej atmosferze.

Czy jednak taka motywacja okaże się wystarczająco efektywna? Ostatnio Dagmara Kaźmierska wspomniała przecież, że jest przygotowana na pożegnanie się z programem "Taniec z Gwiazdami" i właściwie zaskoczyło ją to, że widzowie pomogli jej przejść do trzeciego odcinka show. Spodziewała się, że cha-cha, którą zaprezentowała w drugiej odsłonie tanecznego formatu będzie jej ostatnim tańcem, a jury będzie załamane jej wykonaniem.

Tak się jednak nie stało, a Iwona Pavlović przyznała nawet, że widzi postęp i zdecydowała się na wyższą notę niż tydzień wcześniej. Warto również zaznaczyć, że Dagmara Kaźmierska ma rzeszę fanów, która śledzi jej poczynania na parkiecie, więc istnieje szansa, że mimo gorszych wyników jury i tak awansuje do czwartego odcinka "Tańca z Gwiazdami" dzięki głosom widzów.

Śledzicie poczynania Dagmary Kaźmierskiej i Marcina Hakiela w "Tańcu z Gwiazdami"?

