Julia Kuczyńska, znana jako Maffashion, rozpoczęła swoją karierę medialną od założenia popularnego bloga modowego, który szybko zyskał popularność. Obecnie blogerka aktywnie działa w świecie internetowym, zwłaszcza na Instagramie. Maffashion kilka lat temu została mamą, ale czy w tym roku spędzi święta wielkanocne z Bastkiem? Na przeszkodzie stoi udział w "Tańcu z gwiazdami".

Wielkimi krokami zbliża się kolejny odcinek „Tańca z Gwiazdami”, który zostanie wyemitowany w niedzielę wielkanocną, co nie przypadło do gustu wielu widzom - niektórzy uważają, że uczestnicy ten wyjątkowy czas powinni spędzać z rodziną, a nie w pracy. W rywalizacji o Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami" pozostali m.in. Roksana Węgiel i Michał Kassin, Maciej Musiał i Daria Syta, Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel oraz Julia „Maffashion” Kuczyńska i Michał Danilczuk. Postanowiliśmy zapytać Julię, czy nie jest jej przykro, że nie spędzi świąt z rodziną.

Julia w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim podczas jednego z treningów przyznała, że będzie jej trochę smutno:

Influencerka przyznała jednak, że od początku zdawała sobie z tego sprawę.

Decydując się na udział w programie wiedzieliśmy jaki jest grafik, więc to było wiadome, ale to będzie Wielkanoc niezapomniana do końca życia. Na pewno ta Wielkanoc będzie dla mnie wyjątkowa

zdradziła Kuczyńska