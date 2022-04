"Przez Atlantyk". Wyznanie Antka Królikowskiego w finale show: "Ludzie myślą, że mnie znają"

W telewizji pojawił się już pierwszy odcinek programu "Przez Atlantyk", w którym Antek Królikowski wystąpił m.in. wraz z Renatą Kaczoruk, Liroyem i Natalią Przybysz. Uczestnicy ekstremalnego show TVN mieli trzy tygodnie na to, by pokonać blisko 5500 kilometrów z Gran Canarii do wybrzeża Gwadelupy. Podobnie jak w formacie "Azja Express" oraz "Ameryka Express" w produkcji nie brakuje emocji, nerwów i napięć między gwiazdami. Widzowie już na początku przygody z "Przez Atlantyk" zwrócili uwagę na coś innego. W 1. odcinku show pojawiła się Joanna Opozda, która dostrzegła, że Antek Królikowski nie miał obrączki podczas nagrań. Jakie było tłumaczenie aktora? "Przez Atlantyk": Antek Królikowski zostawił swoją obrączkę Widzowie programu "Przez Atlantyk" mogli obejrzeć krótką scenę z Antkiem Królikowskim i Joanną Opozdą. Produkcja TVN postanowiła pokazać, jak para żegna się przed miesięczną rozłąką. Nie spodziewali się wówczas, że po ostatnich problemach osobistych w życiu Antka, ta scena będzie miała zupełnie inny wydźwięk. Ciężarna wówczas Joanna Opozda zwróciła uwagę na to, że jej mąż nie ma obrączki. Postanowiła dowiedzieć się, dlaczego jej nie zabrał. Zobacz także: Antoni Królikowski o Joannie Opoździe i synku! "Widzę go codziennie" Masz ją w ogóle? Czy do tej pory jej nie masz? - zapytała Joanna Opozda. Spokojnie, zaraz będę ją miał. Zostawiłem w kostiumie moją obrączkę. Zaraz zadzwonię do Jacka i ją odbieram. Tutaj mam na Ciebie oko, nie martw się - odparł Antek Królikowski. Ja na ciebie też będę miała oko - zapewniła Joanna Opozda. Chociaż "Przez Atlantyk" może okazać się...