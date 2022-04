Antek Królikowski w środku nocy chwycił za telefon i zadzwonił do Joanny Opozdy, by sprawdzić, jak czują się jego żona i dziecko. Aktor był bardzo przejęty.

Ostatnie miesiące mijają Antkowi Królikowskiemu pod znakiem ogromnych emocji. Najpierw mediami wstrząsnęła wiadomość o rozpadzie jego małżeństwa, który według plotek spowodowany jest niewiernością aktora. To jednak dopiero początek problemów. Niedawno Joanna Opozda poinformowała, że musiała trafić do szpitala z nowo narodzonym synkiem. W sieci właśnie pojawiło się nagranie, na którym widać, jak Antoni Królikowski dzwoni do żony w środku nocy. Aktor powtarza, że martwi się o zdrowie rodziny.

"Przez Atlantyk": Antek Królikowski zadzwonił do Joanny Opozdy w środku nocy

Podczas kręcenia show TVN "Przez Atlantyk" kamery zarejestrowały poruszający moment, w którego centrum uwagi znalazł się Antek Królikowski. Załoga łodzi pełnej gwiazd polskiego show-biznesu ma do dyspozycji telefon satelitarny. Każdy z uczestników ma do dyspozycji dwie minuty na cały rejs, by skontaktować się z wybraną osobą. Antoni Królikowski jako pierwszy wykorzystał swój czas. Postanowił zadzwonić do Joanny Opozdy, która wówczas była w zaawansowanej ciąży.

Jestem na środku oceanu, rozumiesz to? Jestem na środku oceanu. To jest po prostu niemożliwe. Ale mega się cieszę, tak się cieszę na to wszystko. Strasznie dumny jestem z ciebie, że sobie radzisz - mówił Antek Królikowski.

Joanna Opozda była wówczas z zaawansowanej ciąży. Antoni Królikowski zdecydował się wówczas opuścić rodzinę na kilka tygodni, aby móc wziąć udział w programie. Po rozmowie z żoną i upewnieniu się, że u niej wszystko w porządku, w rozmowie z kapitanem dodał:

Najważniejsze, żeby wszystko było w porządku ze zdrowiem i o to tylko się martwię; żeby tam wszystko poszło jak trzeba. Super było usłyszeć Aśkę - powiedział - Pozostaje mi się modlić, żeby po prostu było dobrze. Mam nadzieję, że dopłyniemy cali i wszystko się ułoży

Mały Vincent na szczęście urodził się zdrowy. Niestety lekarze stwierdzili u chłopca infekcję i wraz z mamą trafił do szpitala. Niedawno Antek Królikowski odwiedził syna i Joannę Opozdę w szpitalu. Świeżo upieczona mama w poruszającym wpisie poinformowała o problemach zdrowotnych dziecka i poruszyła temat trudnych warunków w ośrodku medycznym. Później Joanna Opozda przekazała nowe wiadomości o stanie zdrowia synka. Mamy nadzieję, że aktorka niedługo będzie mogła wrócić do domu ze zdrowym maluchem.