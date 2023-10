"Przez Atlantyk" to nowy program, który można śledzić na antenie stacji TVN w każdą środę o 21.35. Znane osoby ze świata show biznesu postanowiły przyjąć wyzwanie, którym było przepłynięcie łodzią Oceanu Atlantyckiego. Podróż rozpoczęła się na Gran Canarii, a jej finisz miał mieć miejsce na Gwadelupie. Uczestnicy mieli przed sobą całą masę wyzwań - jak na nie zareagował Antoni Królikowski? Czy to prawda, że chciał zrezygnować z show? O to zapytaliśmy aktora podczas konferencji prasowej, promującą program "Przez Atlantyk".

Antoni Królikowski o swoim udziale w nowym show TVN, "Przez Atlantyk"

Antoni Królikowski w rozmowie z reporterką Party.pl opowiedział między innymi, że cała przygoda była fantastyczna, jednak bywały momenty, w których było naprawdę ciężko.

- Byliśmy na tym Oceanie sami i w odległości wielu mil morskich nie było niczego innego poza rybami, żółwiami pływającymi. [...] To byli nasi koledzy, sprzymierzeńcy i na to się właśnie zwracało uwagę, a nie na jakieś media społecznościowe, jakieś w ogóle naprawdę nierealne rzeczy. [...] I faktycznie byliśmy w tym sami i o ile był to świat, który był piękny i dawał nam wiele radości, to też dawał nam wiele niebezpieczeństw i były takie momenty, że naprawdę mroziło nam krew w żyłach, bo było niebezpiecznie - powiedział Antoni Królikowski.

Później nasza reporterka zapytała Antoniego Królikowskiego, czy to prawda, że chciał zrezygnować z programu! Wygląda na to, że emocje, które towarzyszyły aktorowi w trakcie udziału w show były tak wielkie, że nawet nie pamięta tego momentu.

- Ja wiem, że ja to przeżyłem. To jak to zostało powiedziane przez kogoś to jest strasznie ciekawe i na pewno będą wyłapywane różne kruczki, które są ciekawe dla mediów. Natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że bez względu na to, co tam zostało pokazane, ja wiem, co ja tam przeżyłem i wiem z kim, a byłem tam z fantastycznymi ludźmi - powiedział nam Antoni Królikowski.

Co jeszcze na ten swojego udziału w programie zdradził nam Antoni Królikowski? Więcej szczegółów dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

